Легия – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».

Встречу принимает стадион Войска Польского в Варшаве.

Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/4 финала

Легия – Челси – 0:0 (обновляется)

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