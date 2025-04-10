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  4. Легия – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
10 апреля 2025, 19:53 |
337
0

Легия – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

10 апреля 2025, 19:53 |
337
0
Легия – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».

Встречу принимает стадион Войска Польского в Варшаве.

Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/4 финала

Легия – Челси – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Лига конференций Челси Легия Варшава видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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