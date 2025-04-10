Лига конференций10 апреля 2025, 19:53 |
337
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Легия – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций
10 апреля 2025, 19:53 |
337
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В четверг, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».
Встречу принимает стадион Войска Польского в Варшаве.
Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.
Лига конференций. 1/4 финала
Легия – Челси – 0:0 (обновляется)
Гол:
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