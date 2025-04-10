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Лига конференций
Легия
10.04.2025 19:45 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 апреля 2025, 00:34 |
12
0

Легия – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля матч Лиги конференций

10 апреля 2025, 00:34 |
12
0
Легия – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Легия» и «Челси».

Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Легия – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Легия – Челси
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Трансляция матча В эфире

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смотреть онлайн Лига конференций Челси Легия Варшава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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