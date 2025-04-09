Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Карло взял всю вину на себя
8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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После завершения матча Карло Анчелотти назвал главного виновника в разгромном поражении «Реала», взяв всю вину на себя.
«Ответственный за поражение? Очевидно это я, в этом нет сомнений. Это было тяжелое поражение. Мы не ожидали такого результата. Час мы были хорошими и организованными. Но после 2:0 мы развалились», – сказал Анчелотти.
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