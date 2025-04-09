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  4. Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 09:54 |
5258
0

Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала

Карло взял всю вину на себя

09 апреля 2025, 09:54 |
5258
0
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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После завершения матча Карло Анчелотти назвал главного виновника в разгромном поражении «Реала», взяв всю вину на себя.

«Ответственный за поражение? Очевидно это я, в этом нет сомнений. Это было тяжелое поражение. Мы не ожидали такого результата. Час мы были хорошими и организованными. Но после 2:0 мы развалились», – сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
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