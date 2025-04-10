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  4. ВИДЕО. Как Нуну Мендеш установил окончательный счет в матче ПСЖ – Вилла
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 01:18 |
76
0

ВИДЕО. Как Нуну Мендеш установил окончательный счет в матче ПСЖ – Вилла

Португалец забил третий гол в ворота английского клуба на 90+2-й минуте

10 апреля 2025, 01:18 |
76
0
ВИДЕО. Как Нуну Мендеш установил окончательный счет в матче ПСЖ – Вилла
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Окончательный счет в матче на 90+2-й минуте установил португалец Нуну Мендеш. Он забил после ассиста Усмана Дембеле.

Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ состоится 15 апреля в Англии. Победитель противостояния выйдет в полуфинал еврокубка, где встретится либо с Арсеналом, либо с Реалом.

ВИДЕО. Как Нуну Мендеш установил окончательный счет в матче ПСЖ – Вилла

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Лига чемпионов ПСЖ - Астон Вилла ПСЖ видео голов и обзор Нуну Мендеш Астон Вилла
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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