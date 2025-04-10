9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Окончательный счет в матче на 90+2-й минуте установил португалец Нуну Мендеш. Он забил после ассиста Усмана Дембеле.

Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ состоится 15 апреля в Англии. Победитель противостояния выйдет в полуфинал еврокубка, где встретится либо с Арсеналом, либо с Реалом.

ВИДЕО. Как Нуну Мендеш установил окончательный счет в матче ПСЖ – Вилла