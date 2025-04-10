ВИДЕО. Как Нуну Мендеш установил окончательный счет в матче ПСЖ – Вилла
Португалец забил третий гол в ворота английского клуба на 90+2-й минуте
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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Окончательный счет в матче на 90+2-й минуте установил португалец Нуну Мендеш. Он забил после ассиста Усмана Дембеле.
Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ состоится 15 апреля в Англии. Победитель противостояния выйдет в полуфинал еврокубка, где встретится либо с Арсеналом, либо с Реалом.
ВИДЕО. Как Нуну Мендеш установил окончательный счет в матче ПСЖ – Вилла
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