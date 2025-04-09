ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку
11 и 12 апреля украинки сыграют против команд Польши и Швейцарии
Лидеры женской сборной Украины Элина Свитолина и Марта Костюк провели совместную тренировку на грунтовых кортах Радома, Польша.
11 и 12 апреля сине-желтые сыграют проти команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Украине нужно выиграть группу, чтобы выйти в финальную часть турнира.
Помимо Элины и Марты, в сборную также приехали Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.
10 апреля очное противостояние проведут Польша и Швейцария.
ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку
Mander 💜 Marta 💜 Elina— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 9, 2025
Marta Kostyuk & Elina Svitolina ripping it ahead of Group E action in Radom! #BJKCup pic.twitter.com/bY07MAJSKm
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