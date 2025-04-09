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  4. ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2025, 20:36 |
533
0

ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку

11 и 12 апреля украинки сыграют против команд Польши и Швейцарии

09 апреля 2025, 20:36 |
533
0
ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку
Radomskie Centrum Sportu. Элина Свитолина

Лидеры женской сборной Украины Элина Свитолина и Марта Костюк провели совместную тренировку на грунтовых кортах Радома, Польша.

11 и 12 апреля сине-желтые сыграют проти команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Украине нужно выиграть группу, чтобы выйти в финальную часть турнира.

Помимо Элины и Марты, в сборную также приехали Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

10 апреля очное противостояние проведут Польша и Швейцария.

ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку

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Элина Свитолина Марта Костюк видео тренировка женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Швейцария Украина - Польша
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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