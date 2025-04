Лидеры женской сборной Украины Элина Свитолина и Марта Костюк провели совместную тренировку на грунтовых кортах Радома, Польша.

11 и 12 апреля сине-желтые сыграют проти команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Украине нужно выиграть группу, чтобы выйти в финальную часть турнира.

Помимо Элины и Марты, в сборную также приехали Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

10 апреля очное противостояние проведут Польша и Швейцария.

ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку

Mander 💜 Marta 💜 Elina



Marta Kostyuk & Elina Svitolina ripping it ahead of Group E action in Radom! #BJKCup pic.twitter.com/bY07MAJSKm