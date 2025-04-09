КОСТЮК: «Представлять мою страну с 2022 стало даже еще более особенным»
Вторая ракетка Украины уже прибыла в расположение сборной Украины
Вечером 8 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк прибыла в расположение национальной команды в польском городе Радом, где 11 и 12 апреля сине-желтые проведут матчевые противостояния проти команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
По прибытию Марта ответила на вопрос, что для нее значит представлять Украину в КБДК:
«Думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже еще более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15 лет. С того момента прошло много времени.
Я всегда в предвкушении, это всегда особенный момент, когда в нашем индивидуальном спорте ты играешь в команде. У нас замечательная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь представлять Украину».
Костюк в 8-й раз сыграет за национальную украинскую команду. На ее счету девять матчей в одиночном разряде (семь побед) и пять в парном (три победы).
Jako ostatnia z uczestniczek turnieju kwalifikacyjnego grupy E @BJKCup dotarła do Radomia Marta Kostjuk, 25. tenisistka w rankingu @WTA. Liderką Team Ukraina jest 18. na świecie @ElinaSvitolina @SPORT_GOV_PL @totalizator_sp @ITFTennis @TMagazyn pic.twitter.com/G7BDt8QO64— Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) April 8, 2025
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