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  4. КОСТЮК: «Представлять мою страну с 2022 стало даже еще более особенным»
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2025, 18:34 |
171
2

КОСТЮК: «Представлять мою страну с 2022 стало даже еще более особенным»

Вторая ракетка Украины уже прибыла в расположение сборной Украины

09 апреля 2025, 18:34 |
171
2
КОСТЮК: «Представлять мою страну с 2022 стало даже еще более особенным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вечером 8 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк прибыла в расположение национальной команды в польском городе Радом, где 11 и 12 апреля сине-желтые проведут матчевые противостояния проти команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

По прибытию Марта ответила на вопрос, что для нее значит представлять Украину в КБДК:

«Думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже еще более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15 лет. С того момента прошло много времени.

Я всегда в предвкушении, это всегда особенный момент, когда в нашем индивидуальном спорте ты играешь в команде. У нас замечательная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь представлять Украину».

Костюк в 8-й раз сыграет за национальную украинскую команду. На ее счету девять матчей в одиночном разряде (семь побед) и пять в парном (три победы).

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Марта Костюк женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Польша Украина - Швейцария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Удачі !!!
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pawa
Успіхів нашим дівчатам!
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