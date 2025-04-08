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  4. СВИТОЛИНА: «Стараюсь не ставить какую-то очень высокую планку для Марченко»
Кубок Билли Джин Кинг
08 апреля 2025, 21:35 |
171
0

СВИТОЛИНА: «Стараюсь не ставить какую-то очень высокую планку для Марченко»

Элина высказалась о предстоящих противостояниях сборной Украины в Квалификации КБДК

08 апреля 2025, 21:35 |
171
0
СВИТОЛИНА: «Стараюсь не ставить какую-то очень высокую планку для Марченко»
Svitolina Foundation. Элина Свитолина

Первая ракетка и лидер сборной Украины Элина Свитолина прокомментировала предстоящие матчевые противостояния команды в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг:

«Условия в Радоме? У меня уже было две тренировки здесь. В принципе этот корт очень похож на корт турнира в Штутгарте. В первый день было больше грунта и он был немного медленнее, чем обычно. Сегодня уже было лучше, мы провели очень хорошую тренировку, смогли нормально подвигаться на грунте.

Скорость средняя, можно сказать, что нормальная. Сам стадион очень классный. Мне кажется, что когда он будет заполнен болельщиками, то будет замечательная атмосфера, потому что корт так близко к трибунам. В целом здесь достаточно комфортные условия, чтобы играть.

Подготовка к сборной? После Майами я почти сразу полетела в Украину, было много дел по Фонду и по социальным проектам. И также у меня были тренировки. Так получилось, что в течение недели я почти каждый день тренировалась с Сергеем Стаховским. У нас выдался такой классный тренировочный блок, и можно сказать, что он тоже внес свой вклад в подготовку меня и команды.

Я очень благодарна ему, что он выделил время для того, чтобы помочь мне. Для него это тоже такая ответственная миссия. К сожалению, на этот раз он не сможет быть с нами, потому что он служит, но он очень хотел бы быть с командой. Надеюсь, что у него будет возможность приобщиться к сборной и поддержать нас в следующий раз.

Фаворит ли Украины после отказа Свентек и Бенчич? Я думаю, что все равно нам нужно фокусироваться на себе, сосредоточиться на своих матчах. Это первые наши официальные матчи на грунте в этом году, а смена покрытий может быть не такой простой. Я стараюсь как можно быстрее перейти на грунт и чувствовать себя комфортно на этом покрытии.

У меня всегда фокус только на моей игре, на своих действиях, на плане на матч. Мы еще будем общаться с командой и советоваться. У нас есть капитан и есть главный тренер, которые будут составлять планы на матчи против наших соперниц. В сборной Польши есть Магда Линетт, которая хорошо играет на грунтовых кортах. В сборной Швейцарии тоже есть девушки, которые любят играть на грунте. Поэтому надо фокусироваться на своих действиях и тактике, дальше пытаться реализовывать это на корте и выигрывать эти два матча.

Илья Марченко? Я рада, что у меня была возможность пообщаться и посмотреть как он работает на матче против Австрии в США, так что у меня уже было понимание, как он видит игру, как он работает в команде. Это все мне нравится.

В общем это все такой процесс подстройки под игроков. У нас все очень разные, поэтому это непросто, это все занимает какое-то время. Но мне так кажется, что Илья справляется с теми обязанностями, которые есть на его тарелке. Я стараюсь не ставить какую-то очень высокую планку для него, я ничего не ожидаю, просто принимаю все как есть. Со своей стороны я тоже стараюсь работать вместе, потому что это непростая работа быть капитаном, девушек много и с каждой нужен разный подход, поэтому должно быть взаимодействие между всеми».

С 10 по 12 апреля сине-желтые в Польше проведут матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против польской и швейцарской команд. Украина выйдет в финальную часть КБДК, если выиграет группу. За Польшу не сыграет Ига Свентек, а за Швейцарицю не выступит Белинда Бенчич.

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Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Илья Марченко Украина - Швейцария Украина - Польша
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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