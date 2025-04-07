ВИДЕО. Как Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей во Львове
Легенды украинского тенниса провели урок для детей
Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели во Львове теннисный мастер-класс, пообщались с детьми и украинскими ветеранами, проходящими реабилитацию после ранений в войне с рашистскими оккупантами.
Это уже не первая благотворительная акция легенд украинского и мирового тенниса. В феврале этого года подобная акция состоялась в винницком теннисном клубе Tennis Hall.
Элина и Сергей показывали участникам тренировки, как избегать ошибок и что нужно делать, чтобы победить соперника на теннисном корте, отрабатывали подачу и прием мяча. Пройти обучение у титулованных украинских теннисистов зарегистрировалось более 160 детей.
Также на мастер-класс приехали раненные украинские военнослужащие, проходящие лечение во Львове.
«Приятно посмотреть, как они играют вживую. Я никогда раньше не был на живой игре. Поэтому очень приятно, что проводятся такие мероприятия. Нам это очень нравится, немного разгружает эмоционально. И это круто!» – поделился эмоциями боец ЗСУ Валентин Алексейченко.
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