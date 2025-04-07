ВИДЕО. Как Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей во Львове

Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели во Львове теннисный мастер-класс, пообщались с детьми и украинскими ветеранами, проходящими реабилитацию после ранений в войне с рашистскими оккупантами.

Это уже не первая благотворительная акция легенд украинского и мирового тенниса. В феврале этого года подобная акция состоялась в винницком теннисном клубе Tennis Hall.

Элина и Сергей показывали участникам тренировки, как избегать ошибок и что нужно делать, чтобы победить соперника на теннисном корте, отрабатывали подачу и прием мяча. Пройти обучение у титулованных украинских теннисистов зарегистрировалось более 160 детей.

Также на мастер-класс приехали раненные украинские военнослужащие, проходящие лечение во Львове.

«Приятно посмотреть, как они играют вживую. Я никогда раньше не был на живой игре. Поэтому очень приятно, что проводятся такие мероприятия. Нам это очень нравится, немного разгружает эмоционально. И это круто!» – поделился эмоциями боец ЗСУ Валентин Алексейченко.