Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей во Львове
Другие новости
07 апреля 2025, 07:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:37
93
0

ВИДЕО. Как Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей во Львове

Легенды украинского тенниса провели урок для детей

07 апреля 2025, 07:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:37
93
0
ВИДЕО. Как Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей во Львове
Instagram. Элина Свитолина

Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели во Львове теннисный мастер-класс, пообщались с детьми и украинскими ветеранами, проходящими реабилитацию после ранений в войне с рашистскими оккупантами.

Это уже не первая благотворительная акция легенд украинского и мирового тенниса. В феврале этого года подобная акция состоялась в винницком теннисном клубе Tennis Hall.

Элина и Сергей показывали участникам тренировки, как избегать ошибок и что нужно делать, чтобы победить соперника на теннисном корте, отрабатывали подачу и прием мяча. Пройти обучение у титулованных украинских теннисистов зарегистрировалось более 160 детей.

Также на мастер-класс приехали раненные украинские военнослужащие, проходящие лечение во Львове.

«Приятно посмотреть, как они играют вживую. Я никогда раньше не был на живой игре. Поэтому очень приятно, что проводятся такие мероприятия. Нам это очень нравится, немного разгружает эмоционально. И это круто!» – поделился эмоциями боец ЗСУ Валентин Алексейченко.

По теме:
ФОТО. Самая красивая украинская журналистка зажгла в кружевном платье
ФОТО. Как выглядит корт, на котором сыграет женская сборная Украины
Элина Свитолина стала лицом запуска инициативы She’s Mercedes в Украине
Элина Свитолина Сергей Стаховский мастер-класс видео фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Футбол | 06 апреля 2025, 15:47 5
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны

Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе

Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Футбол | 06 апреля 2025, 09:19 9
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины

Георгий считает, что для национальной команды очень важны результаты клубов

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне
Теннис | 07.04.2025, 05:10
Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне
Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Футбол | 07.04.2025, 00:04
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 2
Футбол
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем