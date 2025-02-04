Легенды украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели мастер-класс в Виннице.

Винница принимала теннисный мастер-класс с участием звезд украинского тенниса.

Событие произошло утром во вторник, 4 февраля, в винницком теннисном клубе Tennis Hall.

Участниками стали дети от 6 до 16 лет, которые получили незабываемые впечатления от общения с кумирами.

ВИДЕО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс в Виннице