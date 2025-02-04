Теннис в Украине04 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:04
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ВИДЕО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс в Виннице
Звезды украинского тенниса провели теннисный урок для детей
04 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:04
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Легенды украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели мастер-класс в Виннице.
Винница принимала теннисный мастер-класс с участием звезд украинского тенниса.
Событие произошло утром во вторник, 4 февраля, в винницком теннисном клубе Tennis Hall.
Участниками стали дети от 6 до 16 лет, которые получили незабываемые впечатления от общения с кумирами.
ВИДЕО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс в Виннице
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Комментарии 1
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це відповідь тим, хто писав, що Світоліна в Україну не приїздить, а типу постійно тусує в Монако між турнірами
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