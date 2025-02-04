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  4. ВИДЕО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс в Виннице
Теннис в Украине
04 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:04
188
1

ВИДЕО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс в Виннице

Звезды украинского тенниса провели теннисный урок для детей

04 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:04
188
1
ВИДЕО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс в Виннице
Ukrainian Tennis. Элина Свитолина и Сергей Стаховский

Легенды украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели мастер-класс в Виннице.

Винница принимала теннисный мастер-класс с участием звезд украинского тенниса.

Событие произошло утром во вторник, 4 февраля, в винницком теннисном клубе Tennis Hall.

Участниками стали дети от 6 до 16 лет, которые получили незабываемые впечатления от общения с кумирами.

ВИДЕО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс в Виннице

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Элина Свитолина Сергей Стаховский мастер-класс видео фото Винница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Андрій Заліщук
це відповідь тим, хто писав, що Світоліна в Україну не приїздить, а типу постійно тусує в Монако між турнірами
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