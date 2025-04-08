ФОТО. Пока без Костюк. Сборная Украины провела тренировку в Польше
Элина Свитолина, Катариная Завацкая, Людмила и Надежда Киченок под руководством Ильи Марченко
Женская сборная Украины по теннису провела тренировку на кортах Радома.
С 10 по 12 апреля сине-желтые в Польше проведут матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против польской и швейцарской команд.
В Радом уже прибыли Элина Свитолина, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Капитан сборной – Илья Марченко. В заявке украинок также есть Марта Костюк, однако она пока что не присоединилась к команде.
Украина выйдет в финальную часть КБДК, если выиграет группу. За Польшу не сыграет Ига Свентек, а за Швейцарицю не выступит Белинда Бенчич.
ФОТО. Пока без Костюк. Сборная Украины провела тренировку в Польше
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