Женская сборная Украины по теннису провела тренировку на кортах Радома.

С 10 по 12 апреля сине-желтые в Польше проведут матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против польской и швейцарской команд.

В Радом уже прибыли Элина Свитолина, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Капитан сборной – Илья Марченко. В заявке украинок также есть Марта Костюк, однако она пока что не присоединилась к команде.

Украина выйдет в финальную часть КБДК, если выиграет группу. За Польшу не сыграет Ига Свентек, а за Швейцарицю не выступит Белинда Бенчич.

ФОТО. Пока без Костюк. Сборная Украины провела тренировку в Польше