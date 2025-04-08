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  4. ФОТО. Пока без Костюк. Сборная Украины провела тренировку в Польше
Кубок Билли Джин Кинг
08 апреля 2025, 19:18 |
476
1

ФОТО. Пока без Костюк. Сборная Украины провела тренировку в Польше

Элина Свитолина, Катариная Завацкая, Людмила и Надежда Киченок под руководством Ильи Марченко

08 апреля 2025, 19:18 |
476
1
ФОТО. Пока без Костюк. Сборная Украины провела тренировку в Польше
Svitolina Foundation. Элина Свитолина

Женская сборная Украины по теннису провела тренировку на кортах Радома.

С 10 по 12 апреля сине-желтые в Польше проведут матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против польской и швейцарской команд.

В Радом уже прибыли Элина Свитолина, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Капитан сборной – Илья Марченко. В заявке украинок также есть Марта Костюк, однако она пока что не присоединилась к команде.

Украина выйдет в финальную часть КБДК, если выиграет группу. За Польшу не сыграет Ига Свентек, а за Швейцарицю не выступит Белинда Бенчич.

ФОТО. Пока без Костюк. Сборная Украины провела тренировку в Польше

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фото Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок Илья Марченко женская сборная Украины по теннису Украина - Польша Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Andromed
приємно бачити всіх українок разом, чекаємо на позитвні результати від збірної
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