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  4. Свентек объявила, что не сыграет против Украины на Кубке Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
02 апреля 2025, 13:25 |
571
2

Свентек объявила, что не сыграет против Украины на Кубке Билли Джин Кинг

Польская теннисистка сообщила, что приняла непростое решение

02 апреля 2025, 13:25 |
571
2
Свентек объявила, что не сыграет против Украины на Кубке Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек объявила в социальных сетях, что не будет играть в составе сборной Польши на Кубке Билли Джин Кинг:

«Я приняла непростое решение. Знаю, что такие новости не хотели бы получить болельщики, особенно польские, тем не менее это правильное решение для меня на данный момент.

Я не буду выступать в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Радоме. Я всегда с гордостью представляю свою страну и в прошлом году отдала за страну все, что могла.

Сильно горжусь историческими успехами команды в полуфинале этого турнира и финале United Cup. Наступило время сосредоточиться на себе и своих тренировках. Держу кулачки за девочек и за всю нашу команду», – сообщила Свентек.

Квалификационный турнир состоится в польском городе Радом 11 и 12 апреля. Соперниками сборной Польши будут команды из Украины и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Ига Свентек не попала в заявку своей команды на матчи Кубка Билли Джин Кинг.

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Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Ига Свёнтек
Николай Титюк Источник: Instagram
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C.Пеклов
Питання до заголовку статті, а зі швейцарками зіграє?
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Falko
Та в них і без Іґи...
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