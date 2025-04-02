Свентек объявила, что не сыграет против Украины на Кубке Билли Джин Кинг
Польская теннисистка сообщила, что приняла непростое решение
Вторая ракетка мира Ига Свентек объявила в социальных сетях, что не будет играть в составе сборной Польши на Кубке Билли Джин Кинг:
«Я приняла непростое решение. Знаю, что такие новости не хотели бы получить болельщики, особенно польские, тем не менее это правильное решение для меня на данный момент.
Я не буду выступать в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Радоме. Я всегда с гордостью представляю свою страну и в прошлом году отдала за страну все, что могла.
Сильно горжусь историческими успехами команды в полуфинале этого турнира и финале United Cup. Наступило время сосредоточиться на себе и своих тренировках. Держу кулачки за девочек и за всю нашу команду», – сообщила Свентек.
Квалификационный турнир состоится в польском городе Радом 11 и 12 апреля. Соперниками сборной Польши будут команды из Украины и Швейцарии.
Ранее сообщалось, что Ига Свентек не попала в заявку своей команды на матчи Кубка Билли Джин Кинг.
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