Шанс для Украины. Олимпийская чемпионка 2020 не сыграет за Швейцарию в КБДК

Олимпийская чемпионка 2020 года и бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 41) не сыграет за национальную сборную в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Всем привет! Я хотела сообщить вам, что, к сожалению, мне пришлось принять тяжелое решение – сняться с матчей Кубка Билли Джин Кинг на следующей неделе в Польше.

Моему телу нужно немного отдыха и восстановления после последних нескольких месяцев, которые отняли у меня больше сил, чем я сначала ожидала и планировала.

Принимать такие решения – никогда не просто. Нет ничего более важного для меня, чем представлять Швейцарию, и я могу вас заверить, что буду готова сыграть в следующем матче!

Желаю девушкам огромной удачи на следующей неделе – я буду поддерживать вас издалека!»

В Квалификации КБДК Швейцария сыграет в одной группе со сборными Украины и Польши. Встречи пройдут с 10 по 12 апреля в польском городе Радом. Победитель группы выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее от матчей за сборную Польши отказались Ига Свентек и Магдалена Френх.