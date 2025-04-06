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Кубок Билли Джин Кинг
06 апреля 2025, 16:03 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:05
172
0

Шанс для Украины. Олимпийская чемпионка 2020 не сыграет за Швейцарию в КБДК

Белинда Бенчич отказалась от участия из-за усталости

06 апреля 2025, 16:03 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:05
172
0
Шанс для Украины. Олимпийская чемпионка 2020 не сыграет за Швейцарию в КБДК
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Олимпийская чемпионка 2020 года и бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 41) не сыграет за национальную сборную в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Всем привет! Я хотела сообщить вам, что, к сожалению, мне пришлось принять тяжелое решение – сняться с матчей Кубка Билли Джин Кинг на следующей неделе в Польше.

Моему телу нужно немного отдыха и восстановления после последних нескольких месяцев, которые отняли у меня больше сил, чем я сначала ожидала и планировала.

Принимать такие решения – никогда не просто. Нет ничего более важного для меня, чем представлять Швейцарию, и я могу вас заверить, что буду готова сыграть в следующем матче!

Желаю девушкам огромной удачи на следующей неделе – я буду поддерживать вас издалека!»

В Квалификации КБДК Швейцария сыграет в одной группе со сборными Украины и Польши. Встречи пройдут с 10 по 12 апреля в польском городе Радом. Победитель группы выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее от матчей за сборную Польши отказались Ига Свентек и Магдалена Френх.

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Белинда Бенчич женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису женская сборная Польши по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Швейцария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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