Не только Свентек. Вторая ракетка Польши не сыграет против Украины в КБДК
У Магдалены Френх проблемы с запястьем, вместо нее вызвана Мартина Кубка
Вторая ракетка Польши Магдалена Френх (WTA 30) не сыграет в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг за национальную команду.
Как сообщают местные СМИ, у теннисистки проблемы с запястьем. Вместо нее в сборную вызвана Мартина Кубка (WTA 373).
В Квалификации КБДК Польша сыграет в одной группе со сборными Украины и Швейцарии. Встречи пройдут с 10 по 12 апреля в польском городе Радом. Победитель группы выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
Сейчас состав сборной Польши выглядит так:
- Магда Линетт
- Майя Хвалинская
- Катаржина Кава
- Мартина Кубка
Ранее от игр за сборную Польши уже на следующей неделе отказалась вторая ракетка мира Ига Свентек.
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