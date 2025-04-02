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Кубок Билли Джин Кинг
02 апреля 2025, 20:51 |
607
0

Не только Свентек. Вторая ракетка Польши не сыграет против Украины в КБДК

У Магдалены Френх проблемы с запястьем, вместо нее вызвана Мартина Кубка

02 апреля 2025, 20:51 |
607
0
Не только Свентек. Вторая ракетка Польши не сыграет против Украины в КБДК
Getty Images/Global Images Ukraine. Магдалена Френх

Вторая ракетка Польши Магдалена Френх (WTA 30) не сыграет в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг за национальную команду.

Как сообщают местные СМИ, у теннисистки проблемы с запястьем. Вместо нее в сборную вызвана Мартина Кубка (WTA 373).

В Квалификации КБДК Польша сыграет в одной группе со сборными Украины и Швейцарии. Встречи пройдут с 10 по 12 апреля в польском городе Радом. Победитель группы выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг

Сейчас состав сборной Польши выглядит так:

  • Магда Линетт
  • Майя Хвалинская
  • Катаржина Кава
  • Мартина Кубка

Ранее от игр за сборную Польши уже на следующей неделе отказалась вторая ракетка мира Ига Свентек.

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Свентек объявила, что не сыграет против Украины на Кубке Билли Джин Кинг
Магдалена Френх женская сборная Польши по теннису женская сборная Украины по теннису Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Швейцарии по теннису травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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