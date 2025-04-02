Не только Свентек. Вторая ракетка Польши не сыграет против Украины в КБДК

Вторая ракетка Польши Магдалена Френх (WTA 30) не сыграет в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг за национальную команду.

Как сообщают местные СМИ, у теннисистки проблемы с запястьем. Вместо нее в сборную вызвана Мартина Кубка (WTA 373).

В Квалификации КБДК Польша сыграет в одной группе со сборными Украины и Швейцарии. Встречи пройдут с 10 по 12 апреля в польском городе Радом. Победитель группы выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг

Сейчас состав сборной Польши выглядит так:

Магда Линетт

Майя Хвалинская

Катаржина Кава

Мартина Кубка

Ранее от игр за сборную Польши уже на следующей неделе отказалась вторая ракетка мира Ига Свентек.