Рафинья повторил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов
Бразилец оформил гол + два ассиста в первом матче 1/4 финала против Боруссии Дортмунд
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Барселона дома переиграла дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.
28-летний бразильский вингер Барселоны Рафинья забил свой очередной гол в сезоне Лиги чемпионов, а также отдал две результативные передачи.
Гол Рафиньи стал уже 12-м для лучшего бомбардира турнира. Рекордсменом Барселоны является Лионель Месси, который в сезоне 2011/12 забил 14 голов.
Рафинья имеет уже 19 результативных действий за Барселону в Лиге Чемпионов (12 голов и 7 результативных передач). Это является повторением лучшего результата в истории клуба, который также принадлежал Лионелю Месси, который в сезоне 2011/12 принял непосредственное участие в 19-ти результативных действиях Барселоны.
Стоит заметить, что никто из бразильских футболистов никогда не отличался 19 результативными действиями в одном сезоне Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Роберто Фирмино, который в сезоне 2017/18 совершил 17 голевых действий.
Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)
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