Рафинья повторил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Барселона дома переиграла дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

28-летний бразильский вингер Барселоны Рафинья забил свой очередной гол в сезоне Лиги чемпионов, а также отдал две результативные передачи.

Гол Рафиньи стал уже 12-м для лучшего бомбардира турнира. Рекордсменом Барселоны является Лионель Месси, который в сезоне 2011/12 забил 14 голов.

Рафинья имеет уже 19 результативных действий за Барселону в Лиге Чемпионов (12 голов и 7 результативных передач). Это является повторением лучшего результата в истории клуба, который также принадлежал Лионелю Месси, который в сезоне 2011/12 принял непосредственное участие в 19-ти результативных действиях Барселоны.

Стоит заметить, что никто из бразильских футболистов никогда не отличался 19 результативными действиями в одном сезоне Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Роберто Фирмино, который в сезоне 2017/18 совершил 17 голевых действий.

Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)