Лига чемпионов10 апреля 2025, 01:51 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:52
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Защитник Барселоны побил возрастной рекорд Компани в Лиге чемпионов
Пау Кубарси отдал ассист на Рафинью в поединке против Боруссию Дортмунд
10 апреля 2025, 01:51 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:52
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18-летний испанской защитник Барселоны Пау Кубарси отдал результативную передачу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.
Этот ассист позволил Кубарси стать самым молодым защитником в истории турнира, который сделал ассист в матче турнира. Защитник Барселоны превзошел достижение Венсана Компани, которое было установлено в 2004 году.
- Пау Кубарси – 18 лет и 77 дней
- Венсан Компани – 18 лет и 193 дня.
Сам матч закончился со счетом 4:0 в пользу Барселоны.
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Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)
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