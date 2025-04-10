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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 01:51 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:52
208
0

Защитник Барселоны побил возрастной рекорд Компани в Лиге чемпионов

Пау Кубарси отдал ассист на Рафинью в поединке против Боруссию Дортмунд

10 апреля 2025, 01:51 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:52
208
0
Защитник Барселоны побил возрастной рекорд Компани в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

18-летний испанской защитник Барселоны Пау Кубарси отдал результативную передачу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Этот ассист позволил Кубарси стать самым молодым защитником в истории турнира, который сделал ассист в матче турнира. Защитник Барселоны превзошел достижение Венсана Компани, которое было установлено в 2004 году.

  • Пау Кубарси – 18 лет и 77 дней
  • Венсан Компани – 18 лет и 193 дня.

Сам матч закончился со счетом 4:0 в пользу Барселоны.

Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)

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Пау Кубарси рекорд Рафинья Диас Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д Лига чемпионов Венсан Компани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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