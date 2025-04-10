Защитник Барселоны побил возрастной рекорд Компани в Лиге чемпионов

18-летний испанской защитник Барселоны Пау Кубарси отдал результативную передачу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Этот ассист позволил Кубарси стать самым молодым защитником в истории турнира, который сделал ассист в матче турнира. Защитник Барселоны превзошел достижение Венсана Компани, которое было установлено в 2004 году.

Пау Кубарси – 18 лет и 77 дней

Венсан Компани – 18 лет и 193 дня.

Сам матч закончился со счетом 4:0 в пользу Барселоны.

Читайте также: Рафинья повторил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов

Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)