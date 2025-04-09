Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом

Мадридский «Реал» определил трех человек, виновных в позорном поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (0:3).

Как сообщает издание DefensaCentral, руководство клуба было недовольно действиями австрийского защитника Давида Алабы и бразильского вингера Винисиуса Жуниора, а также главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации источника, оба игрока и даже коуч могут покинуть королевский клуб летом.

Ответный матч между мадридским «Реалом» и «Арсеналом» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.