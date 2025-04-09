Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 08:37 |
8034
4

Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом

В черный список королевского клуба попали Винисиус Жуниор, Давид Алаба и Карло Анчелотти

09 апреля 2025, 08:37 |
8034
4
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба и Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» определил трех человек, виновных в позорном поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (0:3).

Как сообщает издание DefensaCentral, руководство клуба было недовольно действиями австрийского защитника Давида Алабы и бразильского вингера Винисиуса Жуниора, а также главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации источника, оба игрока и даже коуч могут покинуть королевский клуб летом.

Ответный матч между мадридским «Реалом» и «Арсеналом» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Известно, что сказал взбешенный Перес игрокам Реала после фиаско в ЛЧ
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Винисиус Жуниор Давид Алаба Карло Анчелотти отставка трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(100)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Футбол | 08 апреля 2025, 15:20 1
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»

Член Исполкома УАФ высказался о возможном возвращении россии в европейский футбол

Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09 апреля 2025, 07:47 2
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом

«Реал» проиграл в Лондоне 0:3

АРТЕТА: «Арсенал провел очень сильный матч. Два гола Райса решили исход»
Футбол | 09.04.2025, 03:39
АРТЕТА: «Арсенал провел очень сильный матч. Два гола Райса решили исход»
АРТЕТА: «Арсенал провел очень сильный матч. Два гола Райса решили исход»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Боруссия Д
Футбол | 09.04.2025, 07:11
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Боруссия Д
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Боруссия Д
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Футбол | 08.04.2025, 09:01
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вано Камикадзе
Мбаппе партачащий моменты - конечно не при делах
Ответить
+1
Lulinnha
Папа Карло с сынками на выход ? 
Ответить
+1
Valentyn D
Куртуа пероцінений) але дуйте далі з ним лохі)))
Ответить
0
Gargantua81
главный виновник Перес, который притянул Мбаппе и поломал тактику чтобы втиснуть его в структуру игры
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00 1
Война
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 95
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 8
Теннис
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
07.04.2025, 20:23
Другие виды
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
07.04.2025, 23:50 1
Бокс
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 2
Футбол
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
07.04.2025, 15:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем