Лига чемпионов09 апреля 2025, 19:28 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
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Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом
Надежда на магию домашнего стадиона
09 апреля 2025, 19:28 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
2651
4
Форвард Реала Винисиус Жуниор признал, что мадридская команда сыграла плохо и справедливо проиграла 0:3 Арсеналу в первом матче четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.
При этом бразилец надеется, что магия домашнего стадиона поможет сделать камбэк.
«Никаких оправданий, мы провели плохой матч. Нам нужно улучшить наш футбол и бороться на Бернабеу. На нашем стадионе часто происходит магия».
«И мы можем сделать это снова», – сказал Винисиус.
Ответный матч пройдет 16 апреля.
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Комментарии 4
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Буде магія, ще 3 від Арсенала. ))))
Цей точно моде
А ще куплений суддя і пару лівих штрафних або краще пенальті)) знаємо цю магію))
И он модем. И автор модем
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