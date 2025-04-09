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  4. Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 19:28 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
2651
4

Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом

Надежда на магию домашнего стадиона

09 апреля 2025, 19:28 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
2651
4
Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард Реала Винисиус Жуниор признал, что мадридская команда сыграла плохо и справедливо проиграла 0:3 Арсеналу в первом матче четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.

При этом бразилец надеется, что магия домашнего стадиона поможет сделать камбэк.

«Никаких оправданий, мы провели плохой матч. Нам нужно улучшить наш футбол и бороться на Бернабеу. На нашем стадионе часто происходит магия».

«И мы можем сделать это снова», – сказал Винисиус.

Ответный матч пройдет 16 апреля.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Винисиус Жуниор
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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sashav2007
Буде магія, ще 3 від Арсенала. ))))
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+2
Prokop
Цей точно моде
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0
hackerpro123007
А ще куплений суддя і пару лівих штрафних або краще пенальті)) знаємо цю магію))
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0
Doozer
И он модем. И автор модем
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0
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