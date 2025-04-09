Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом

Форвард Реала Винисиус Жуниор признал, что мадридская команда сыграла плохо и справедливо проиграла 0:3 Арсеналу в первом матче четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.

При этом бразилец надеется, что магия домашнего стадиона поможет сделать камбэк.

«Никаких оправданий, мы провели плохой матч. Нам нужно улучшить наш футбол и бороться на Бернабеу. На нашем стадионе часто происходит магия».

«И мы можем сделать это снова», – сказал Винисиус.

Ответный матч пройдет 16 апреля.