Буде-Глимт – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 апреля матч Лиги Европы
В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Буде-Глимт» и «Лацио».
Игра пройдет в Буде на стадионе «Аспмира».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Буде-Глимт – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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