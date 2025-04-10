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Лига Европы
Будё-Глимт
10.04.2025 19:45 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 апреля 2025, 00:04 |
17
0

Буде-Глимт – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля матч Лиги Европы

10 апреля 2025, 00:04 |
17
0
Буде-Глимт – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Goal.com

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Буде-Глимт» и «Лацио».

Игра пройдет в Буде на стадионе «Аспмира».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Буде-Глимт – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Буде-Глимт – Лацио
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Трансляция матча В эфире

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Буде-Глимт Лацио Лига Европы смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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