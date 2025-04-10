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Лига Европы
Будё-Глимт
10.04.2025 19:45 - : -
Лацио
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10 апреля 2025, 02:38 | Обновлено 10 апреля 2025, 04:53
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0

Буде-Глимт – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок состоится 10 апреля в 19:45 по Киеву

10 апреля 2025, 02:38 | Обновлено 10 апреля 2025, 04:53
60
0
Буде-Глимт – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Барони

10 апреля на «Аспмюра» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Буде/Глимт» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Буде/Глимт

Команда только в 2020-м году стала впервые чемпионом на национальном уровне - это в не особенно футбольной Норвегии. Но сейчас это уже не только четырехкратный победитель Элитсерии, но и завсегдатай еврокубков. Правда, с важной оговоркой: пробиться в основной раунд Лиги чемпионов не получается. В августе прошлого года, даже выиграв первый поединок решающего раунда квалификации 2:1 у Црвены Звезды, скандинавы в Белграде уступили 0:2.

Зато в Лиге Европы подопечные Кнутсена смотрятся достойно. Они, даже не имея игровой практики на родине всю зиму, не только смогли выйти в плей-офф, набрав 14 очков, но и уже преодолели два раунда игр на вылет. Сначала после 1:2 в Нидерландах было разгромлено 5:2 Твенте, а потом, наоборот, забив три безответных мяча на своем поле Олимпиакосу, спокойно пережили минимальное поражение Олимпиакосу.

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Лацио

Клуб был в 2023-м году вице-чемпионом страны. Но в прошлом сезоне с немалым трудом выиграли спор у Фиорентины за седьмое место в Серии А. Еще по ходу того розыгрыша Сарри уволили, несмотря на прошлые заслуги. И нынешний наставник, Бароне, прекрасно понимает, что ему нужно обеспечить прогресс, или он тоже лишится поста. Правда, на внутренней арене получается не все - в кубке проиграли, в чемпионате тоже идут за пределами топ-4, и отставание растет.

В таких условиях, возможно, переменят отношение к Лиге Европы. Итальянцы, как часто бывает, рассматривали турнир как второстепенную арену, где и играли резервисты, что не получали практику в Серии А. И ведь получалось хорошо - 19 очков в основном раунде, проход Виктории Пльзень. Будут ли менять подход, и стоит ли?

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но им точно норвежцы дадут бой, и лучше брать нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Будё-Глимт
10 апреля 2025 -
19:45
Лацио
Тотал больше 2.5 1.90 Сделать ставку

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Буде-Глимт Лацио Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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