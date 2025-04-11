Буде-Глимт – Лацио – 2:0. Дубль Салтнеса. Видео голов и обзор матча

Вечером 10 апреля проходят первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Норвежский Буде-Глимт сделал серьезную заявку на выход в полуфинал, выиграв у Лацио в первом поединке (2:0).

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Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме отправил два мяча в ворота бьянкочелести.

Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в Риме, столице Италии.

Лига Европы. 1/4 финала

Первые матчи, 10 апреля

Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия) – 2:0

Голы: Ульрик Салтнес, 47, 69

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