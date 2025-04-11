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Лига Европы
Будё-Глимт
10.04.2025 19:45 – FT 2 : 0
Лацио
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Лига Европы
11 апреля 2025, 01:36 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:49
43
0

Буде-Глимт – Лацио – 2:0. Дубль Салтнеса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля 2025, 01:36 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:49
43
0
Буде-Глимт – Лацио – 2:0. Дубль Салтнеса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ульрик Салтнес (слева)

Вечером 10 апреля проходят первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Норвежский Буде-Глимт сделал серьезную заявку на выход в полуфинал, выиграв у Лацио в первом поединке (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме отправил два мяча в ворота бьянкочелести.

Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в Риме, столице Италии.

Лига Европы. 1/4 финала

Первые матчи, 10 апреля

Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия) – 2:0

Голы: Ульрик Салтнес, 47, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ульрик Салтнес (Будё-Глимт).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Ульрик Салтнес (Будё-Глимт).
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Лига Европы Буде-Глимт видео голов и обзор Лацио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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