Буде-Глимт – Лацио – 2:0. Дубль Салтнеса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы
Вечером 10 апреля проходят первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.
Норвежский Буде-Глимт сделал серьезную заявку на выход в полуфинал, выиграв у Лацио в первом поединке (2:0).
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Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме отправил два мяча в ворота бьянкочелести.
Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в Риме, столице Италии.
Лига Европы. 1/4 финала
Первые матчи, 10 апреля
Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия) – 2:0
Голы: Ульрик Салтнес, 47, 69
Видео голов и обзор матча
События матча
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