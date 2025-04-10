Неожиданное поражение Лацио. Буде-Глимт сделал заявку на выход в полуфинал
Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме забил два мяча
Вечером 10 апреля проходят первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.
Норвежский Буде-Глимт сделал серьезную заявку на выход в полуфинал, выиграв у Лацио в первом поединке (2:0).
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Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме отправил два мяча в ворота бьянкочелести.
Проведение встречи некоторое время было под вопросом из-за большого количества снега, накануне выпавшего на газон.
Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в Риме, столице Италии.
Лига Европы. 1/4 финала
Первые матчи, 10 апреля
Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия) – 2:0
Голы: Ульрик Салтнес, 47, 69
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Так что дело явно не в погоде, Глимт уже не первый сезон удивляет, когда-то их игроков покупал даже Милан, и каждый сезон кого-то продают то в Бельгию, то во Францию. Здесь была статья про них, в клубе есть штатный военный психолог, заряжающий футболистов на матчи, у них там совместные коллоквиумы или что-то вроде того. Йовичевич в Днепре-1 пытался внедрить нечто похожее.