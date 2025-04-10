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Лига Европы
Будё-Глимт
10.04.2025 19:45 – FT 2 : 0
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 апреля 2025, 21:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:44
880
9

Неожиданное поражение Лацио. Буде-Глимт сделал заявку на выход в полуфинал

Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме забил два мяча

10 апреля 2025, 21:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:44
880
9
Неожиданное поражение Лацио. Буде-Глимт сделал заявку на выход в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 апреля проходят первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Норвежский Буде-Глимт сделал серьезную заявку на выход в полуфинал, выиграв у Лацио в первом поединке (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме отправил два мяча в ворота бьянкочелести.

Проведение встречи некоторое время было под вопросом из-за большого количества снега, накануне выпавшего на газон.

Ответная игра пройдет вечером 17 апреля в Риме, столице Италии.

Лига Европы. 1/4 финала

Первые матчи, 10 апреля

Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия) – 2:0

Голы: Ульрик Салтнес, 47, 69

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Молодцы! Красавцы! В Норвегии футбол очень любят.  На него ходят всей семьёй. Поэтому достижение успеха Это вопрос времени.
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+2
Harun Bakircioğlu
Погодка около ноля, но в целом, хоть и север, но не особо холодно, благодаря Гольфстриму, с 1 мая уже стабильно +10.
Так что дело явно не в погоде, Глимт уже не первый сезон удивляет, когда-то их игроков покупал даже Милан, и каждый сезон кого-то продают то в Бельгию, то во Францию. Здесь была статья про них, в клубе есть штатный военный психолог, заряжающий футболистов на матчи, у них там совместные коллоквиумы или что-то вроде того. Йовичевич в Днепре-1 пытался внедрить нечто похожее.
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+1
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Nba37
Особо легионеров нет у Глимта, а как здорово играют, я думаю сборная Норвегия выйдет на ЧМ и опередят Италию в своей группе, вот увидите, украинским клубам надо брать пример с этого клуба и как надо играть против Лацио т других итальянских клубов 
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0
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apepa
Лацио отрахало дырявых 3-0. Получаецца Буде-Глимт отодрало бы динаму 5-0?
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-3
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