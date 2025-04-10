Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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После поединка, по информации издания Realmadridexclusivo, французский нападающий королевского клуба Килиан Мбаппе обратился к президенту сливочных Флорентино Пересу с требованием подписать его партнера по сборной – центрального защитника Арсенала Вильяма Салиба.

Реакция функционера неизвестна, но отмечается, что финальное слово относительно любых трансферов все еще за ним.

В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.