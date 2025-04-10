Агуэро назвал четырех игроков, которые лучше Роналду

Известный аргентинский нападающий Серхио Агуэро составил список из лучших игроков в истории футбола. Аргентинец назвал четырех игроков, но португальца Криштиану Роналду туда не включил.

«Лучшие игроки в истории? Это Лионель Месси, Роналдиньо, Пеле и Диего Марадона», – сказал Агуэро.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.