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10 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 10 апреля 2025, 00:28
433
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Агуэро назвал четырех игроков, которые лучше Роналду

Серхио назвал величайших футболистов в истории футбола

10 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 10 апреля 2025, 00:28
433
1
Агуэро назвал четырех игроков, которые лучше Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Серихо Агуэро

Известный аргентинский нападающий Серхио Агуэро составил список из лучших игроков в истории футбола. Аргентинец назвал четырех игроков, но португальца Криштиану Роналду туда не включил.

«Лучшие игроки в истории? Это Лионель Месси, Роналдиньо, Пеле и Диего Марадона», – сказал Агуэро.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Лионель Месси Серхио Агуэро Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Роналдиньо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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vitaha33
Роналдіньйо? Серйозно?  Ну і Марадонна, крутий звичайно, але Рон 100% його перевершив, та і в сучасному футболі у нього нічого не вийшло б. Тому трійка Пеле Мессі Роналдо однозначно. Можна сперечатись лише хто на якому місці
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