Агуэро назвал четырех игроков, которые лучше Роналду
Серхио назвал величайших футболистов в истории футбола
Известный аргентинский нападающий Серхио Агуэро составил список из лучших игроков в истории футбола. Аргентинец назвал четырех игроков, но португальца Криштиану Роналду туда не включил.
«Лучшие игроки в истории? Это Лионель Месси, Роналдиньо, Пеле и Диего Марадона», – сказал Агуэро.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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