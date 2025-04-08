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Лига Европы
Тоттенхэм
10.04.2025 22:00 - : -
Айнтрахт Ф
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Лига Европы
08 апреля 2025, 20:02 |
22
0

Тоттенхэм – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

08 апреля 2025, 20:02 |
22
0
Тоттенхэм – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 10 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Айнтрахт». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» в турнирной таблице Лиги Европы занял четвертое место. В восьми матчах команда набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение). На своем поле «Тоттенхэм» одержал четыре победы и сыграл вничью с «Ромой» (2:2). В 1/8 финала соперником «шпор» стал нидерландский «АЗ». В гостях «Тоттенхэм» проиграл 0:1, но дома взял реванш 3:1. На внутренней арене дела у клуба идут не очень хорошо. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет на 14 месте. При этом в домашних матчах «шпоры» забили 33 мяча – больше чем любая другая команда АПЛ.

Айнтрахт

В основном этапе Лиги Европы «Айнтрахт» набрал 16 очков (5 побед, 1 ничья, 2 поражения). Команда заняла в турнирной таблице пятое место, на одну позицию ниже «Тоттенхэма». В 1/8 финала «Айнтрахт» встречался с «Аяксом» и одержал две победы (2:1 в гостях и 4:1 дома). Перед визитом в Лондон «Айнтрахт» в матче Бундеслиги со счетом 0:2 уступил «Вердеру». В турнирной таблице чемпионата Германии «Айнтрахт» идет на третьем месте.

Личные встречи

Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2022/23. Поединок на поле «Айнтрахта» закончился вничью 0:0. А в Лондоне «Тоттенхэм» выиграл со счетом 3:2.

«Тоттенхэм» – «Айнтрахт»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Айнтрахта» составляет также 2 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Порро, Дэвис, Ромеро, Мэддисон, Бентанкур, Бергваль, Сон Хын Мин, Соланке, Джонсон.
  • «Айнтрахт»: Сантос, Браун, Теат, Кох, Тута, Коллинз, Схири, Ларссон, Баойя, Гётце, Экитике.

Прогноз

Команды могут сыграть результативно, как уже делали это два года назад. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,35.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
10 апреля 2025 -
22:00
Айнтрахт Ф
Тотал больше 3,5 2,35 Сделать ставку
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Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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