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Лига Европы
Тоттенхэм
10.04.2025 22:00 - : -
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 апреля 2025, 23:43 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:47
24
0

Тоттенхэм – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля матч Лиги Европы

09 апреля 2025, 23:43 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:47
24
0
Тоттенхэм – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sky Sports

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Айнтрахт».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Тоттенхэм – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Айнтрахт
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Лига Европы смотреть онлайн Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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