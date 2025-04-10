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10 апреля свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Европы проведут Тоттенхэм Хотспур и Айнтрахт Франкфурт. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

«Шпоры» выдают слабый сезон на внутренней арене, команда вылетела со всех кубков, а в чемпионате занимает только 14-е место. При таких раскладах клуб не имеет шансы на попадание в еврокубки. В последнем туре удалось обыграть на своем поле безнадежного аутсайдера Саутгемптон – 3:1, так удалось прервать серию из четырех матчей без побед в АПЛ.

В Лиге Европы клуб выступает хорошо, на этапе Лиги стали четвертыми, а потом в 1/8 финала сумели пройти голландский АЗ Алкмар – 0:1 на выезде и домашняя победа 3:1. Для «шпор» этот турнир последний «запасной парашют», чтоб спасти сезон, так что команда будет выкладываться. Ряд футболистов не смогут помочь команде в этом противостоянии, среди них: Данзо, Дрегушин, Форстер, Кински, Кулусевски, Регилон и Вернер.

Айнтрахт Франкфурт

Неплохо складывается сезон для «орлов» ведь они идут третьими в Бундеслиге, сразу после Баварии и Байера, которые ушли в серьезный отрыв. Основное задание Айнтрахта удержаться в топ-4, что не будет просто, ведь отрыв от пятой строчки составляет всего 3 очка. В последнем туре команда уступила на выезде крепкому середняку Вердеру – 0:2, данное поражение стало четвертым в шести играх чемпионата, что свидетельствует о спаде.

На этапе Лиги Айнтрахт занял пятое место, после чего уверенно одолел в 1/8 финала сам Аякс, обыграв дважды голландского гранда – 2:1 на выезде и 4:1 дома. У «орлов» есть два пути попасть в Лигу Чемпионов, место в четверке Бундеслиги выглядит привлекательнее, а вот выиграть Лигу Европы будет сложно, учитывая уровень конкуренции. У клуба тоже много кадровых потерь, не сыграют: Дина, Граль, Хойлунд, Кнауфф, Листеш, Матанович, Трапп, Узун, Бакси, Чандлер.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что соперники пересекались всего раз, это было в 2022-м году, тогда Тоттенхэм сыграл 0:0 на выезде и выиграл 3:2 дома, но в итоге обе команды смогли выйти из группы.

Прогноз

Хозяева в этой паре считаются фаворитами, хотя Айнтрахт сильная и опытная команда.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Тоттенхэма – 1,74, ничья – 4,15, победа Айнтрахта – 4. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду интересного и зрелищного матча от сильных команд, ставлю на тотал больше 3 голов за 1,95.

Прогноз Sport.ua Тоттенхэм Айнтрахт Ф Тотал больше 3.0 1.95 Сделать ставку

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