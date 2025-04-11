10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Айнтрахт.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Лига Европы 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 10 апреля

Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1

Голы: Порро, 26 – Экитике, 6

Видеообзор матча