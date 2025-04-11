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Лига Европы
Тоттенхэм
10.04.2025 22:00 – FT 1 : 1
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 апреля 2025, 02:14 |
33
0

Тоттенхэм – Айнтрахт – 1:1. Бильярдный удар и мяч пяткой. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы 2024/25

11 апреля 2025, 02:14 |
33
0
Тоттенхэм – Айнтрахт – 1:1. Бильярдный удар и мяч пяткой. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Айнтрахт.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Лига Европы 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 10 апреля

Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1

Голы: Порро, 26 – Экитике, 6

Видеообзор матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
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Тоттенхэм Лига Европы Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Педро Порро Уго Экитике
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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