10.04.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лига Европы11 апреля 2025, 02:14 |
33
0
Тоттенхэм – Айнтрахт – 1:1. Бильярдный удар и мяч пяткой. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы 2024/25
11 апреля 2025, 02:14 |
33
0
10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Айнтрахт.
Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Лига Европы 2024/25. 1/4 финала
Первый матч, 10 апреля
Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1
Голы: Порро, 26 – Экитике, 6
Видеообзор матча
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
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