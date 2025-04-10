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Лига Европы
Тоттенхэм
10.04.2025 22:00 – FT 1 : 1
Айнтрахт Ф
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Лига Европы
10 апреля 2025, 23:52 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:03
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Тоттенхэм и Айнтрахт обменялись красивыми голами в четвертьфиналом матче ЛЕ

Первый поединок в Лондоне завершился со счетом 1:1, все решится во Франкфурте

10 апреля 2025, 23:52 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:03
49
0
Тоттенхэм и Айнтрахт обменялись красивыми голами в четвертьфиналом матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Айнтрахт.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первым на 6-й минуте бильярдным ударом из-за пределов штрафной отличился форвард гостей Уго Экитике.

Шпоры сумели сравнять на 26-й. После ассиста Джеймса Мэддисона Педро Порро пробил пяткой по воротам и забил гол.

Ответный матч между Айнтрахтом и Тоттенхэм состоится 17 апреля во Франкфурте. Победитель противостояния в полуфинале еврокубка встретится либо с Буде-Глимт, либо с Лацио.

Лига Европы 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 10 апреля

Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1

Голы: Порро, 26 – Экитике, 6

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Педро Порро Уго Экитике
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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