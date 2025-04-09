ВИДЕО. Та ну. Жена Зинченко отреагировала на супергол Арсенала

Влада Зинченко, жена игрока Арсенала Александра Зинченко, на странице в Instagram отреагировала на голы хавбека лондонской команды Деклана Райса в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала (3:0).

Райс оформил два гола со штрафных, что поразило украинку. «Та ну», – прокомментировала Влада.

Александр был в заявке на игру, но провел всю встречу в запасе.