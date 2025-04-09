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  4. ВИДЕО. Та ну. Жена Зинченко отреагировала на супергол Арсенала
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 18:10 |
2247
0

ВИДЕО. Та ну. Жена Зинченко отреагировала на супергол Арсенала

Влада Зинченко впечатлена ударом Райса

09 апреля 2025, 18:10 |
2247
0
ВИДЕО. Та ну. Жена Зинченко отреагировала на супергол Арсенала
Instagram

Влада Зинченко, жена игрока Арсенала Александра Зинченко, на странице в Instagram отреагировала на голы хавбека лондонской команды Деклана Райса в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала (3:0).

Райс оформил два гола со штрафных, что поразило украинку. «Та ну», – прокомментировала Влада.

Александр был в заявке на игру, но провел всю встречу в запасе.

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Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Лига чемпионов Арсенал - Реал Арсенал Лондон Реал Мадрид видео Деклан Райс
Иван Зинченко Источник: Instagram
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