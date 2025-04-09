Лига чемпионов09 апреля 2025, 18:10 |
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ВИДЕО. Та ну. Жена Зинченко отреагировала на супергол Арсенала
Влада Зинченко впечатлена ударом Райса
09 апреля 2025, 18:10 |
2247
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Влада Зинченко, жена игрока Арсенала Александра Зинченко, на странице в Instagram отреагировала на голы хавбека лондонской команды Деклана Райса в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала (3:0).
Райс оформил два гола со штрафных, что поразило украинку. «Та ну», – прокомментировала Влада.
Александр был в заявке на игру, но провел всю встречу в запасе.
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