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  4. «Ну-ну». Милевский отреагировал на эффектную победу ПСЖ над Астон Виллой
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 00:26 |
469
0

«Ну-ну». Милевский отреагировал на эффектную победу ПСЖ над Астон Виллой

Бывший нападающий киевского «Динамо» верит в парижан

10 апреля 2025, 00:26 |
469
0
«Ну-ну». Милевский отреагировал на эффектную победу ПСЖ над Астон Виллой
Instagram. Артем Милевский

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На победу парижан после игры отреагировал бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский.

– Отдохни, возьми пиво и смотри, как Париж проигрывает Вилле (сообщение было написано перед игрой – прим.).

– И что там? 😂

– Я имел в виду по сумме двух матчей, проход типа.

– Ааа, ну-ну. ✌️👍😂

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Артем Милевский Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Астон Вилла
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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