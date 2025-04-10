«Ну-ну». Милевский отреагировал на эффектную победу ПСЖ над Астон Виллой
Бывший нападающий киевского «Динамо» верит в парижан
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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На победу парижан после игры отреагировал бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский.
– Отдохни, возьми пиво и смотри, как Париж проигрывает Вилле (сообщение было написано перед игрой – прим.).
– И что там? 😂
– Я имел в виду по сумме двух матчей, проход типа.
– Ааа, ну-ну. ✌️👍😂
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