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Лига Европы
Лион
10.04.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
08 апреля 2025, 20:24 |
92
0

Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

08 апреля 2025, 20:24 |
92
0
Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 10 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Лион» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лион

В основном этапе Лиги Европы «Лион» проиграл всего один матч. 24 октября французский клуб на своем поле уступил «Бешикташу» (0:1). Также в активе команды четыре победы и три ничьи. Набрав в сумме 15 очков, «Лион» финишировал на шестом месте. В 1/8 финала «Лион» играл с ФКСБ из Румынии. Особых проблем французский клуб не имел и дважды обыграл соперника – 3:0 в гостях и 4:0 дома.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» начала основной этап Лиги Европы с трех ничьих. Но затем команда выиграла 5 матчей подряд и в турнирной таблице заняла третье место. «Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом, который в основном этапе Лиги Европы не проиграл ни одного матча. В 1/8 финала соперником «Манчестер Юнайтед» стал «Реал Сосьедад». Поединок в Испании закончился вничью 1:1. А на своем поле команда Рубена Аморима одолела соперника со счетом 4:1.

Личные встречи

Команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2007/08. Первый поединок прошел во Франции и закончился вничью 1:1. Дома «Манчестер Юнайтед» выиграл 1:0 и вышел в следующую стадию. Также команды играли в одной группе ЛЧ сезона 2004/05. Встреча во Франции закончилась со счетом 2:2. В Англии «Манчестер Юнайтед» победил 2:1.

«Лион» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Лион» забивает в среднем по 2,3 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» составляет 2,1 гола за матч.

Возможные составы

  • «Лион»: Перри, Тальяфико, Ниакате, Клинтон Мата, Мейтленд-Майлз, Матич, Верету, Шерки, Альмада, Микаутадзе, Ляказетт.
  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Мазрауи, Гарначо, Бруну Фернандеш, Доргу, Угарте, Каземиро, Диогу Далот, Хойлунд.

Прогноз

В первом матче команды могут сыграть осторожно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Лион
10 апреля 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Тотал меньше 2,5 1,95 Сделать ставку
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Лион Манчестер Юнайтед Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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