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Лига Европы
Лион
10.04.2025 22:00 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
11 апреля 2025, 01:23 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:31
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Лион – Ман Юнайтед – 2:2. Драма и ошибка Онана. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля 2025, 01:23 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:31
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Лион – Ман Юнайтед – 2:2. Драма и ошибка Онана. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги Европы.

Драматичным получился матч между Лионом и Ман Юнайтед (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Курьезным стал эпизод, в котором голкипер МЮ Андре Онана не сумел отбить достаточно несложный удар.

Команды обменялись голами в конце игры. Ответные матчи 1/4 финала пройдут 17 апреля.

🏆 Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи, 10 апреля

22:00. Лион (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2

Голы: Альмада, 25, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+5, Зиркзе. 88

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Альмада, 25 мин

ГОЛ! 1:1. Йоро, 45+5 мин

ГОЛ! 1:2. Зиркзе. 88 мин

ГОЛ! 2:2. Шерки, 90+5 мин

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лени Йоро (Манчестер Юнайтед).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Лион).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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