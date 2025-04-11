Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги Европы.

Драматичным получился матч между Лионом и Ман Юнайтед (2:2).

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Курьезным стал эпизод, в котором голкипер МЮ Андре Онана не сумел отбить достаточно несложный удар.

Команды обменялись голами в конце игры. Ответные матчи 1/4 финала пройдут 17 апреля.

🏆 Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи, 10 апреля

22:00. Лион (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2

Голы: Альмада, 25, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+5, Зиркзе. 88

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Альмада, 25 мин

ГОЛ! 1:1. Йоро, 45+5 мин

ГОЛ! 1:2. Зиркзе. 88 мин

ГОЛ! 2:2. Шерки, 90+5 мин