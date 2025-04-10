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Лига Европы
Лион
10.04.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
10 апреля 2025, 11:44 |
18
0

Лион – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка четвертьфинала Лиги Европы

10 апреля 2025, 11:44 |
18
0
Лион – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

В четверг, 10 апреля, состоится первый четвертьфинальный поединок Лиги Европы, в котором будут играть «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Лионе (Франция) на поле стадиона «Парк Олимпик Лионнез», начало – в 22:00 по Киеву.

«Лион» проводит нестабильный сезон, но находится на пятом месте в Лиге 1 и имеет хорошие шансы на прорыв в топ-4, особенно после победы над «Лиллем». В Лиге Европы команда уверенно прошла «Стяуа», одержав две убедительные победы — 3:1 и 4:0. Перед следующим матчем форма «Лиона» хорошая, хотя травмы игроков могут осложнить ситуацию. А «Манчестер Юнайтед» проводит неудачный сезон в АПЛ, занимая лишь 13-е место, но сохраняет надежды через Лигу Европы. В последнем дерби команда сыграла вничью с «Ман Сити», прошла «Реал Сосьедад» в предыдущем раунде и надеется на прорыв, несмотря на многочисленные кадровые потери.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лион» – «Манчестер Юнайтед» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Лион
10 апреля 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Ничья 3.45 Сделать ставку

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Лион текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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