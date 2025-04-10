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  4. Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью
Лига Европы
Лион
10.04.2025 22:00 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
10 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:30
561
6

Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью

Полуфиналист Лиги Европы определится в Манчестере

10 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:30
561
6
Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Среди четвертьфинальных пар Лиги Европы самой громкой по именам стала пара, состоящая из французского «Лиона» и английского «Ман Юнайтед». Первая игра прошла во Франции.

Инициативой в первом тайме больше владели хозяева и именно они открыли счет. Алмада с левого фланга выполнял подачу со штрафного, мяч полетел в створ ворот, но Андре Онана не сумел справиться, пропустив в очередной раз в сезоне после собственного ляпа.

Сравнить счет сумел Йоро, который в конце компенсированного времени до первого тайма точно подправил мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме моментов хватало, но вперед выйти сумели гости усилиями недавно вышедшего перед Зиркзее. Ассистировал ему Бруну Фернандеш.

Однако «Лион» не сдался и в конце встречи на последней минуте добавленного времени сумел сравнить – не лучшим образом снова сыграл Онана, отбив перед собой, а Шерки добил.

Ответный матч состоится 17 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

«Лион» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Гол: Алмада, 25, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+5, Зиркзее, 88

Предупреждения: Тальяфико, 78 – Далот, 31, Угарте, 52, Маунт, 78, Майну, 90+4

«Лион»: Перри – Майтленд-Найлз, Мата, Ниакате, Тальяфико – Толиссо, Акуоку (Ляказетт, 51), Веретту – Шерки, Микаутаде, Алмада

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Мазрауи, Магуайр (Линделеф, 83), Йоро – Далот, Каземиро, Угарте (Маунт, 73), Доргу – Фернандес, Хойлунд (Зиркзее, 63), Гарначо (Майну, 83)

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Стадион:«Парк Олимпик Лионнез» (Лион, Франция)

ЛИОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лени Йоро (Манчестер Юнайтед).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Лион).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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