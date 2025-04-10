Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью

Среди четвертьфинальных пар Лиги Европы самой громкой по именам стала пара, состоящая из французского «Лиона» и английского «Ман Юнайтед». Первая игра прошла во Франции.

Инициативой в первом тайме больше владели хозяева и именно они открыли счет. Алмада с левого фланга выполнял подачу со штрафного, мяч полетел в створ ворот, но Андре Онана не сумел справиться, пропустив в очередной раз в сезоне после собственного ляпа.

Сравнить счет сумел Йоро, который в конце компенсированного времени до первого тайма точно подправил мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме моментов хватало, но вперед выйти сумели гости усилиями недавно вышедшего перед Зиркзее. Ассистировал ему Бруну Фернандеш.

Однако «Лион» не сдался и в конце встречи на последней минуте добавленного времени сумел сравнить – не лучшим образом снова сыграл Онана, отбив перед собой, а Шерки добил.

Ответный матч состоится 17 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

«Лион» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Гол: Алмада, 25, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+5, Зиркзее, 88

Предупреждения: Тальяфико, 78 – Далот, 31, Угарте, 52, Маунт, 78, Майну, 90+4

«Лион»: Перри – Майтленд-Найлз, Мата, Ниакате, Тальяфико – Толиссо, Акуоку (Ляказетт, 51), Веретту – Шерки, Микаутаде, Алмада

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Мазрауи, Магуайр (Линделеф, 83), Йоро – Далот, Каземиро, Угарте (Маунт, 73), Доргу – Фернандес, Хойлунд (Зиркзее, 63), Гарначо (Майну, 83)

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Стадион:«Парк Олимпик Лионнез» (Лион, Франция)

ЛИОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА