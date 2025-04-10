Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью
Полуфиналист Лиги Европы определится в Манчестере
Среди четвертьфинальных пар Лиги Европы самой громкой по именам стала пара, состоящая из французского «Лиона» и английского «Ман Юнайтед». Первая игра прошла во Франции.
Инициативой в первом тайме больше владели хозяева и именно они открыли счет. Алмада с левого фланга выполнял подачу со штрафного, мяч полетел в створ ворот, но Андре Онана не сумел справиться, пропустив в очередной раз в сезоне после собственного ляпа.
Сравнить счет сумел Йоро, который в конце компенсированного времени до первого тайма точно подправил мяч.
Во втором тайме моментов хватало, но вперед выйти сумели гости усилиями недавно вышедшего перед Зиркзее. Ассистировал ему Бруну Фернандеш.
Однако «Лион» не сдался и в конце встречи на последней минуте добавленного времени сумел сравнить – не лучшим образом снова сыграл Онана, отбив перед собой, а Шерки добил.
Ответный матч состоится 17 апреля.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
«Лион» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2
Гол: Алмада, 25, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+5, Зиркзее, 88
Предупреждения: Тальяфико, 78 – Далот, 31, Угарте, 52, Маунт, 78, Майну, 90+4
«Лион»: Перри – Майтленд-Найлз, Мата, Ниакате, Тальяфико – Толиссо, Акуоку (Ляказетт, 51), Веретту – Шерки, Микаутаде, Алмада
«Манчестер Юнайтед»: Онана – Мазрауи, Магуайр (Линделеф, 83), Йоро – Далот, Каземиро, Угарте (Маунт, 73), Доргу – Фернандес, Хойлунд (Зиркзее, 63), Гарначо (Майну, 83)
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Стадион:«Парк Олимпик Лионнез» (Лион, Франция)
События матча
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