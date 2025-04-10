Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч
Лига Европы
Лион
10.04.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 апреля 2025, 03:24 | Обновлено 10 апреля 2025, 03:25
27
0

Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/4 финала Лиги Европы состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2025, 03:24 | Обновлено 10 апреля 2025, 03:25
27
0
Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

10 апреля в рамках первой четвертьфинальной встречи плей-офф Лиги Европы сыграют Лион и Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лион

Когда-то грозный французский гранд проводит неоднозначный сезон, ведь многое будет зависеть от его концовки. Лион идет пятым во французской Лиге 1, отставание от первого квартета всего одно очко, а до второго места 4 балла. В последнем туре «львы» одолели на своем поле прямого конкурента Лилль со счетом 2:1, упомянутая победа стала четвертой в последних пяти матчах чемпионата.

На этапе Лиги команда финишировала шестой, что позволило пробиться сразу в 1/8 финала Лиги Европы, там удалось уверенно обыграть румынскую Стяуа – 3:1 на выезде и 4:0 дома.

К предстоящей битве Лион подходит в хорошей форме, нужно показывать свой лучший футбол, чтоб одолеть такого серьезного соперника. Не сыграют из-за травм Фофана и Нуама, под вопросом Чалета-Цар.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» проваливают очередной сезон, достаточно посмотреть на турнирную таблицу АПЛ, где они занимают скромное 13-е место, не поможет даже мощный финиш, так как отставание от топ-7 составляет 13 очков. Несмотря на нестабильность в игре и результатах, клубу удалось устоять в последнем матче против Манчестер Сити в дерби – 0:0.

Лига Европы превращается для клуба в единственный «спасательный круг», здесь не так важно взять трофей, как завоевать путевку в Лигу Чемпионов, благодаря победе в этом турнире. На предыдущем этапе МЮ сумел пройти Реал Сосьедад – 1:1 на выезде и 4:1 дома. Несмотря на все проблемы, Аморим имеет в распоряжении сильный состав, с которым можно бороться за победу в турнире. Не смогут сыграть Диалло, Эванс, Хевен, Мартинес, Оби, под вопросом Кольер, Де Лигт, Мейну.

Личные встречи

Как показывает статистика, клубы хоть и пересекались, но это было давно, сначала в 2004-м, а потом в 2008-м году в Лиге Чемпионов. Лион ни разу не побеждал в официальных встречах, два поражения и две ничьи.

Прогноз

В противостоянии двух известных и опытных команд букмекеры не выделяют очевидного фаворита.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лиона – 2,52, ничья – 3,32, победа Манчестер Юнайтед – 2,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду сложного и напряженного матча, который может закончиться с любым исходом, ставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,67.

Прогноз Sport.ua
Лион
10 апреля 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Обе забьют 1.67 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Тоттенхэм – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч
Буде-Глимт – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Легия – Челси. Прогноз и анонс на матч
Лион Манчестер Юнайтед Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами – Лос-Анджелес. Прогноз, анонс на матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Футбол | 10 апреля 2025, 02:06 0
Интер Майами – Лос-Анджелес. Прогноз, анонс на матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Интер Майами – Лос-Анджелес. Прогноз, анонс на матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Поединок состоится в ночь на 10 апреля и начнется ориентировочно в 03:00 по Киеву

7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09 апреля 2025, 23:42 18
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине

Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…

Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 08:24
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова
Футбол | 09.04.2025, 20:01
«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова
«Я Кучерявый». Шахтер начал продажу футболок с изображением Пятова
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Футбол | 09.04.2025, 09:07
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 6
Футбол
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
08.04.2025, 07:59 6
Футбол
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
09.04.2025, 09:00 6
Война
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
08.04.2025, 23:59 72
Футбол
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 3
Футбол
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем