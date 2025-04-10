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10 апреля в рамках первой четвертьфинальной встречи плей-офф Лиги Европы сыграют Лион и Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лион

Когда-то грозный французский гранд проводит неоднозначный сезон, ведь многое будет зависеть от его концовки. Лион идет пятым во французской Лиге 1, отставание от первого квартета всего одно очко, а до второго места 4 балла. В последнем туре «львы» одолели на своем поле прямого конкурента Лилль со счетом 2:1, упомянутая победа стала четвертой в последних пяти матчах чемпионата.

На этапе Лиги команда финишировала шестой, что позволило пробиться сразу в 1/8 финала Лиги Европы, там удалось уверенно обыграть румынскую Стяуа – 3:1 на выезде и 4:0 дома.

К предстоящей битве Лион подходит в хорошей форме, нужно показывать свой лучший футбол, чтоб одолеть такого серьезного соперника. Не сыграют из-за травм Фофана и Нуама, под вопросом Чалета-Цар.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» проваливают очередной сезон, достаточно посмотреть на турнирную таблицу АПЛ, где они занимают скромное 13-е место, не поможет даже мощный финиш, так как отставание от топ-7 составляет 13 очков. Несмотря на нестабильность в игре и результатах, клубу удалось устоять в последнем матче против Манчестер Сити в дерби – 0:0.

Лига Европы превращается для клуба в единственный «спасательный круг», здесь не так важно взять трофей, как завоевать путевку в Лигу Чемпионов, благодаря победе в этом турнире. На предыдущем этапе МЮ сумел пройти Реал Сосьедад – 1:1 на выезде и 4:1 дома. Несмотря на все проблемы, Аморим имеет в распоряжении сильный состав, с которым можно бороться за победу в турнире. Не смогут сыграть Диалло, Эванс, Хевен, Мартинес, Оби, под вопросом Кольер, Де Лигт, Мейну.

Личные встречи

Как показывает статистика, клубы хоть и пересекались, но это было давно, сначала в 2004-м, а потом в 2008-м году в Лиге Чемпионов. Лион ни разу не побеждал в официальных встречах, два поражения и две ничьи.

Прогноз

В противостоянии двух известных и опытных команд букмекеры не выделяют очевидного фаворита.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лиона – 2,52, ничья – 3,32, победа Манчестер Юнайтед – 2,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду сложного и напряженного матча, который может закончиться с любым исходом, ставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,67.

Прогноз Sport.ua Лион Манчестер Юнайтед Обе забьют 1.67 Сделать ставку

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