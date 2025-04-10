Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч
Первый поединок 1/4 финала Лиги Европы состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву
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10 апреля в рамках первой четвертьфинальной встречи плей-офф Лиги Европы сыграют Лион и Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Лион
Когда-то грозный французский гранд проводит неоднозначный сезон, ведь многое будет зависеть от его концовки. Лион идет пятым во французской Лиге 1, отставание от первого квартета всего одно очко, а до второго места 4 балла. В последнем туре «львы» одолели на своем поле прямого конкурента Лилль со счетом 2:1, упомянутая победа стала четвертой в последних пяти матчах чемпионата.
На этапе Лиги команда финишировала шестой, что позволило пробиться сразу в 1/8 финала Лиги Европы, там удалось уверенно обыграть румынскую Стяуа – 3:1 на выезде и 4:0 дома.
К предстоящей битве Лион подходит в хорошей форме, нужно показывать свой лучший футбол, чтоб одолеть такого серьезного соперника. Не сыграют из-за травм Фофана и Нуама, под вопросом Чалета-Цар.
Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» проваливают очередной сезон, достаточно посмотреть на турнирную таблицу АПЛ, где они занимают скромное 13-е место, не поможет даже мощный финиш, так как отставание от топ-7 составляет 13 очков. Несмотря на нестабильность в игре и результатах, клубу удалось устоять в последнем матче против Манчестер Сити в дерби – 0:0.
Лига Европы превращается для клуба в единственный «спасательный круг», здесь не так важно взять трофей, как завоевать путевку в Лигу Чемпионов, благодаря победе в этом турнире. На предыдущем этапе МЮ сумел пройти Реал Сосьедад – 1:1 на выезде и 4:1 дома. Несмотря на все проблемы, Аморим имеет в распоряжении сильный состав, с которым можно бороться за победу в турнире. Не смогут сыграть Диалло, Эванс, Хевен, Мартинес, Оби, под вопросом Кольер, Де Лигт, Мейну.
Личные встречи
Как показывает статистика, клубы хоть и пересекались, но это было давно, сначала в 2004-м, а потом в 2008-м году в Лиге Чемпионов. Лион ни разу не побеждал в официальных встречах, два поражения и две ничьи.
Прогноз
В противостоянии двух известных и опытных команд букмекеры не выделяют очевидного фаворита.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лиона – 2,52, ничья – 3,32, победа Манчестер Юнайтед – 2,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Жду сложного и напряженного матча, который может закончиться с любым исходом, ставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,67.
22:00
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