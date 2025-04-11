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Лига Европы
Лион
10.04.2025 22:00 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
11 апреля 2025, 03:40 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:46
49
0

Рубен АМОРИМ: «Если ошибается один игрок – это ошибка всей команды»

«Манчестер Юнайтед» на последних секундах упустил победу

11 апреля 2025, 03:40 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:46
49
0
Рубен АМОРИМ: «Если ошибается один игрок – это ошибка всей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью в матче с «Лионом» на стадии 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы разочарованы, ведь должны были победить и привезти домой минимальное преимущество, но теперь все будет решаться на «Олд Трафорд», где мы попытаемся победить. Сейчас мы концентрируемся на следующей игре, а это тур в чемпионате. Уже потом будем думать о «Лионе».

Что касается ошибок Онана? То ему также надо думать о следующей игре. Если ошибается один игрок – то это ошибка всей команды.

Считаю, что в целом команда играла хорошо. Во втором тайме мы контролировали игру. Мы всегда действовали близко к штрафной площадке соперника. Конечно же знаю, что можем лучше, но выступили неплохо.

Мы прогрессируем с каждой игрой. Нужно лишь реализовывать все моменты. Если бы мы забивали – то вопрос был бы закрыт. А так ответный матч будет сложным. Мы знаем, что «Лион» может комбинировать и быть опасным вблизи наших ворот. Нам надо стать лучшими во второй игре. Это будет домашняя игра, и нам будут помогать болельщики.

«Манчестер Юнайтед» – большой клуб, и все игроки должны это понимать. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, и это единственный шанс туда попасть. Мы на правильном пути и хотим сделать все правильно. Но теперь нас ждет игра с «Ньюкаслом» в чемпионате», – прокомментировал Аморим.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Лион Лион - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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