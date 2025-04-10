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Лига конференций
Бетис
10.04.2025 22:00 - : -
Ягеллония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 апреля 2025, 00:45 |
8
0

Бетис – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля матч Лиги конференций

10 апреля 2025, 00:45 |
8
0
Бетис – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Бетис» и «Ягеллония».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бетис – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетис – Ягеллония
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смотреть онлайн Лига конференций Бетис Ягеллония Белосток
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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