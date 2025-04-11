Мог бы быть разгром. Бетис спокойно победил Ягеллонию
Испанская команда нанесла 27 ударов по воротам
10 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций встречались испанский «Бетис» и польская «Ягеллония».
С первых минут матча испанцы завладели контролем. Хозяева поля превосходили своих соперников во всех показателях.
На 24-й минуте Седрик Бакамбу открыл счет в матче, а на 45+2-й Хесус Родригес удвоил преимущество «Бетиса».
Во втором тайме испанцы продолжили доминировать, но забить больше не смогли. Всего футболисты «Бетиса» нанесли 27 ударов по воротам, 8 из которых были точными.
2:0 в пользу «Бетиса», и у поляков есть минимальная надежда реабилитироваться во втором матче.
Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля
Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша) - 2:0
Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2
Фотоотчет с матча
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