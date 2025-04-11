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Бетис
10.04.2025 22:00 – FT 2 : 0
Ягеллония
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Лига конференций
11 апреля 2025, 00:05 |
119
0

Мог бы быть разгром. Бетис спокойно победил Ягеллонию

Испанская команда нанесла 27 ударов по воротам

11 апреля 2025, 00:05 |
119
0
Мог бы быть разгром. Бетис спокойно победил Ягеллонию
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций встречались испанский «Бетис» и польская «Ягеллония».

С первых минут матча испанцы завладели контролем. Хозяева поля превосходили своих соперников во всех показателях.

На 24-й минуте Седрик Бакамбу открыл счет в матче, а на 45+2-й Хесус Родригес удвоил преимущество «Бетиса».

Во втором тайме испанцы продолжили доминировать, но забить больше не смогли. Всего футболисты «Бетиса» нанесли 27 ударов по воротам, 8 из которых были точными.

2:0 в пользу «Бетиса», и у поляков есть минимальная надежда реабилитироваться во втором матче.

Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля

Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша) - 2:0

Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига конференций Бетис Ягеллония Белосток Седрик Бакамбу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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