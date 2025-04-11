Бетис – Ягеллония – 2:0. Без сопротивления. Видео голов и обзор матча

10 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций встречались испанский «Бетис» и польская «Ягеллония».

Хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество над соперником еще в первом тайме. Сначала на 24-й минуте забил Седрик Бакамбу, а уже гол в раздевалку отправил Хесус Родригес.

Игроки «Бетиса» во втором тайме могли увеличить преимущество, но подвела реализация.

Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля

Бетис (Испания) - Ягеллония (Польша) - 2:0

Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2

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