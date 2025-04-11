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Лига конференций
Бетис
10.04.2025 22:00 – FT 2 : 0
Ягеллония
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Лига конференций
11 апреля 2025, 02:01 |
25
0

Бетис – Ягеллония – 2:0. Без сопротивления. Видео голов и обзор матча

Испанский коллектив полностью контролировал ход игры

11 апреля 2025, 02:01 |
25
0
Бетис – Ягеллония – 2:0. Без сопротивления. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций встречались испанский «Бетис» и польская «Ягеллония».

Хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество над соперником еще в первом тайме. Сначала на 24-й минуте забил Седрик Бакамбу, а уже гол в раздевалку отправил Хесус Родригес.

Игроки «Бетиса» во втором тайме могли увеличить преимущество, но подвела реализация.

Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля

Бетис (Испания) - Ягеллония (Польша) - 2:0

Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Родригес (Бетис).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
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Бетис Ягеллония Белосток Седрик Бакамбу Лига конференций видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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