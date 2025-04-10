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Лига конференций
Бетис
10.04.2025 22:00 - : -
Ягеллония
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Лига конференций
10 апреля 2025, 06:02 |
103
0

Бетис – Ягеллония. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2025, 06:02 |
103
0
Бетис – Ягеллония. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони и Иско

10 апреля на Бенито Вильямарин пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Бетис встретится с Ягеллонией. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда, казалось, постепенно сдавала позиции в последние годы. В прошлом сезоне победитель кубка Испании-2022 с немалыми потугами выиграл спор за седьмую позицию у Вильярреала, что очень плохо тогда стартовал. Казалось, что в новой темпораде этот регресс продолжается. Но тут нужно отдать должное Паллегрини и руководству клуба: получилось в последние месяцы заметно прибавить.

Это проявилось и в Лиге конференций. Пройдя в квалификации Кривбасс, потом клуб взял 1 победу и 4 очка в первых 4-х поединках основного раунда - а потом заметно прибавил. Выиграв трижды кряду, испанцы гарантировали себе досрочно выход в плей-офф, а уже там вышло пройти и Гент, и Виторию Гимараэш, причем там все решали выездные разгромные победы.

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Ягеллония

Клуб показывает максимальные достижения за всю историю. Так, в 2024-м году он, до этого разве что в кубке однажды побеждавший, сумел выиграть свой первый чемпионский титул. И, кстати, даже сейчас есть все шансы удержать лидерство в Экстраклассе. Но с Ракувом и Лехом придется бороться до последнего.

Параллельно представитель Белостока играет на международной арене. В Лиге чемпионов дебют не задался, там проиграли второму сопернику, Буде-Глимт. А в Лиге Европы последовали два разгрома от Аякса. Но в Лиге конференций поляки, пожалуй, прошли дальше, чем ждали даже оптимисты: не только вышли в плей-офф, но и уже там справились с ТСЦ Бачка-Топола (дважды по 3:1) и Серкль Брюгге (3:0 дома и 0:2 в Бельгии).

Статистика личных встреч

Поляки толком раньше не появлялись в еврокубках - не удивительно, что они впервые приедут в Севилью.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что поляки что-то покажут, причем на выезде. Усилившиеся Антони, опытные испанцы сумеют добиться солидной победы на родной арене - ставим на то, что тут выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Бетис
10 апреля 2025 -
22:00
Ягеллония
Фора Бетиса (-1.5) 1.81 Сделать ставку

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Ягеллония Белосток Бетис Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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