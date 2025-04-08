Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Чемпионат мира
08 апреля 2025, 15:20 |
826
0

ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»

Член Исполкома УАФ высказался о возможном возвращении россии в европейский футбол

08 апреля 2025, 15:20 |
826
0
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
УАФ. Николай Павлов и Андрей Шевченко

Известный в прошлом тренер, а ныне член Исполкома УАФ Николай Павлов высказался о возможном возвращении россии в европейский футбол.

– Ваш прогноз, чем все должно закончиться: вернут ли россиян на международную арену?

– Думаю, у россиян на данном этапе ничего не получится. Большинство европейских стран будут против. А россия и в дальнейшем будет играть против сборных африканских студентов.

– Если предположить дикий сценарий с возвращением страны-агрессора в УЕФА. По вашему мнению, другие страны как себя поведут?

– Мы точно будем бойкотировать все соревнования под эгидой УЕФА. И, наверное, нас поддержат многие страны, ведь нам в борьбе помогает почти вся Европа.

Ранее Николай Павлов объяснил поражение Андрея Шевченко на выборах в Исполком УЕФА.

По теме:
«Ветер дует с россии» Известный тренер – о провале Шевченко на выборах УЕФА
Известный украинский тренер призвал не мешать Реброву в сборной
УАФ обратилась к УЕФА из-за скандала с мертвым российским футболистом
Николай Павлов Украинская ассоциация футбола дисквалификация россии УЕФА
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Бокс | 08 апреля 2025, 00:46 0
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»

Промоутер оценил возможный бой между Даниэлем Дюбуа и Чисорой

Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Другие виды | 07 апреля 2025, 20:23 0
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики

Ярослава выделила легендарного Усэйна Болта

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Хоккей | 08.04.2025, 12:48
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
Футбол | 08.04.2025, 14:58
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Футбол | 07.04.2025, 20:25
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 34
Хоккей
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
07.04.2025, 20:03 1
Футбол
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00
Война
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 2
Теннис
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 18
Футбол
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
07.04.2025, 04:55
Футбол
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем