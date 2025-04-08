ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Член Исполкома УАФ высказался о возможном возвращении россии в европейский футбол
Известный в прошлом тренер, а ныне член Исполкома УАФ Николай Павлов высказался о возможном возвращении россии в европейский футбол.
– Ваш прогноз, чем все должно закончиться: вернут ли россиян на международную арену?
– Думаю, у россиян на данном этапе ничего не получится. Большинство европейских стран будут против. А россия и в дальнейшем будет играть против сборных африканских студентов.
– Если предположить дикий сценарий с возвращением страны-агрессора в УЕФА. По вашему мнению, другие страны как себя поведут?
– Мы точно будем бойкотировать все соревнования под эгидой УЕФА. И, наверное, нас поддержат многие страны, ведь нам в борьбе помогает почти вся Европа.
Ранее Николай Павлов объяснил поражение Андрея Шевченко на выборах в Исполком УЕФА.
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