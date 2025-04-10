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Лига Европы
10 апреля 2025, 00:15 |
27
0

Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля матч Лиги Европы

10 апреля 2025, 00:15 |
27
0
Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Рейнджерс» и «Атлетик».

Игра пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рейнджерс – Атлетик
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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