Глазго Рейнджерс

10 апреля на Айброкс пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Рейнджерс Глазго встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда давно находится на виду и считается историческим грандом не только шотландского, но и мирового футбола. Но после банкротства, вернувшись в Премьершип, он только при Джеррарде, разово, обогнал Селтик - в остальное время они максимум вторые. А сейчас Клеман настолько разочаровал, что был снят в разгар розыгрыша.

На место бельгийца пришел, в качестве и.о., Барри Фергюсон, что немало провел раньше тут время как футболист. Его первым заметным успехом, наряду со стабилизацией на внутренней арене, стал проход Фенербахче. Турок огорошили победой уже в Стамбуле, 3:1. Но все же Моуринью сумел со своими подопечными совершить камбэк - те забили дважды, и только в серии пенальти получилось все-таки выбить звездных гостей.

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Атлетик

Клуб в 2022-м году начал новую каденцию Вальверде как своего главного тренера. Первый сезон после возвращения Эрнесто на Сан-Мамес получился невнятным. Но в следующей темпораде уже получилось внести себя в историю победой в Копе дель Рей, ровно через 40 лет после предыдущего такого успеха. Были шансы и на четвертое место в Примере. Но тогда все же баски уступили Атлетико и выстрелившей Жироне. Но сейчас каталонцы сдулись, и получилось их в квартете лидеров заменить.

Параллельно Уильямс и компания очень уверенно проходят Лигу Европы. Именно они были лучшими, наряду с Лацио, в основном раунде. И подтвердили, что, несмотря на накопившиеся дома проблемы, остаются сильны в еврокубках, в прошлом месяце, пройдя Рому (3:1 в Бильбао после 1:2 в Италии).

Статистика личных встреч

Клубы впервые сыграют друг с другом, несмотря на длительную историю выступлений, в том числе и на международной арене.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом басков уже на выезде. Те и правда стабильнее, но все же шотландцы дома обязаны выложиться по полной - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua Глазго Рейнджерс Атлетик Бильбао Обе забьют 1.72 Сделать ставку

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