Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейнджерс – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы
Глазго Рейнджерс
10.04.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 апреля 2025, 06:17 |
79
0

Рейнджерс – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2025, 06:17 |
79
0
Рейнджерс – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
ФК Атлетик Бильбао

10 апреля на Айброкс пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Рейнджерс Глазго встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда давно находится на виду и считается историческим грандом не только шотландского, но и мирового футбола. Но после банкротства, вернувшись в Премьершип, он только при Джеррарде, разово, обогнал Селтик - в остальное время они максимум вторые. А сейчас Клеман настолько разочаровал, что был снят в разгар розыгрыша.

На место бельгийца пришел, в качестве и.о., Барри Фергюсон, что немало провел раньше тут время как футболист. Его первым заметным успехом, наряду со стабилизацией на внутренней арене, стал проход Фенербахче. Турок огорошили победой уже в Стамбуле, 3:1. Но все же Моуринью сумел со своими подопечными совершить камбэк - те забили дважды, и только в серии пенальти получилось все-таки выбить звездных гостей.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Атлетик

Клуб в 2022-м году начал новую каденцию Вальверде как своего главного тренера. Первый сезон после возвращения Эрнесто на Сан-Мамес получился невнятным. Но в следующей темпораде уже получилось внести себя в историю победой в Копе дель Рей, ровно через 40 лет после предыдущего такого успеха. Были шансы и на четвертое место в Примере. Но тогда все же баски уступили Атлетико и выстрелившей Жироне. Но сейчас каталонцы сдулись, и получилось их в квартете лидеров заменить.

Параллельно Уильямс и компания очень уверенно проходят Лигу Европы. Именно они были лучшими, наряду с Лацио, в основном раунде. И подтвердили, что, несмотря на накопившиеся дома проблемы, остаются сильны в еврокубках, в прошлом месяце, пройдя Рому (3:1 в Бильбао после 1:2 в Италии).

Статистика личных встреч

Клубы впервые сыграют друг с другом, несмотря на длительную историю выступлений, в том числе и на международной арене.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом басков уже на выезде. Те и правда стабильнее, но все же шотландцы дома обязаны выложиться по полной - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Глазго Рейнджерс
10 апреля 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Обе забьют 1.72 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легия – Челси. Прогноз и анонс на матч
Бетис – Ягеллония. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Глазго Рейнджерс Атлетик Бильбао Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Футбол | 09 апреля 2025, 08:37 10
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом

В черный список королевского клуба попали Винисиус Жуниор, Давид Алаба и Карло Анчелотти

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Футбол | 09 апреля 2025, 08:24 7
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»

Бывший нападающий сборной Украины отреагировал на приезд Франческо Тотти в россию

Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Футбол | 09.04.2025, 11:14
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
ТОТТИ – о своем позорном поступке: «Для меня это большая честь»
Футбол | 09.04.2025, 23:01
ТОТТИ – о своем позорном поступке: «Для меня это большая честь»
ТОТТИ – о своем позорном поступке: «Для меня это большая честь»
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Футбол | 10.04.2025, 06:23
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
08.04.2025, 21:41 15
Футбол
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
08.04.2025, 00:46
Бокс
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
08.04.2025, 07:59 6
Футбол
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 2
Бокс
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 6
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
08.04.2025, 12:48 20
Хоккей
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем