Нереализованный пенальти и отмена гола. Как Атлетик не дожал Рейнджерс

В четверг, 10 апреля, состоялся первы матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретились «Рейджерс» и «Атлетик Бильбао».

Встречу принимал Иброкс в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля с 15-й минуты матча играли вдесятером из-за красной карточки, полученной Робин Проппером. Гости из Испании весь матч давили на ворота своего соперника. Анти-героем матча можно назвать Алекса Беренгера: на 80-й минуте его гол отменила система VAR, а на 82-й минуте он не реализовал пенальти. Матч завершился со счетом 0:10.

Ответная встреча состоится 17 апреля на Сан-Мамесе в Бильбао.

Лига Европы. 1/4 финала

Рейнджерс – Атлетик Бильбао – 0:0

Удаление: Проппер, 15

Предупреждения: Галаррета, 28, Саннади, 54, Прадос, 90+11

Рейнджерс: Келли, Балогун, Проппер, Стерлинг, Йилмаз (Йефте, 68), Райс (Баррон, 67), Раскын, Тавернье, Хаджи (Байрами, 90+5), Дессерс (Игамане, 85), Черни (Макаусленд, 90+5)

Атлетик Бильбао: Агиррезабала, Леки, Альварез, Вивиан, де Маркос (Горосабель, 90+3), Яурегизар, Галаррета (Прадос, 62), Уильямс, Сансет (Берренгер, 74), Уильямс, Саннади (Гурузета, 62)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.