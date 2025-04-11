10.04.2025 22:00 – FT 0 : 0
Лига конференций11 апреля 2025, 03:20 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:25
38
0
Рейнджерс – Атлетик – 0:0. Незабитый пенальти и удаление. Обзор матча
Судьбу победителя команды будут определять в Бильбао
11 апреля 2025, 03:20 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:25
38
0
В четверг, 10 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретились «Рейджерс» и «Атлетик Бильбао».
Хозяева поля уже на 15-й минуте остались в меньшинстве, поэтому пришлось играть от защиты.
Во втором тайме игроки «Рейнджерс» подсели. На 82-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота шотландцев, который импанцы не забили.
Лига Европы. 1/4 финала
Рейнджерс – Атлетик Бильбао – 0:0
Удаление: Проппер, 15
Обзор матча
События матча
13’
Робин Проппер (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2025, 02:41 0
Поединок 24-го тура чемпионата Украины состоится 11 апреля и начнется в 15:30 по Киеву
Футбол | 10 апреля 2025, 20:43 12
Президент одесского клуба Реал Фарма Николай Лиховидов переписал историю
Футбол | 10.04.2025, 11:32
Футбол | 10.04.2025, 08:36
Футбол | 10.04.2025, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2025, 12:20
09.04.2025, 11:14 19
09.04.2025, 00:20 2
09.04.2025, 08:24 7
10.04.2025, 01:15 4
10.04.2025, 08:18 3
10.04.2025, 02:23 4
09.04.2025, 04:09 3