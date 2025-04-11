Рейнджерс – Атлетик – 0:0. Незабитый пенальти и удаление. Обзор матча

В четверг, 10 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретились «Рейджерс» и «Атлетик Бильбао».

Хозяева поля уже на 15-й минуте остались в меньшинстве, поэтому пришлось играть от защиты.

Во втором тайме игроки «Рейнджерс» подсели. На 82-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота шотландцев, который импанцы не забили.

Лига Европы. 1/4 финала

Рейнджерс – Атлетик Бильбао – 0:0

Удаление: Проппер, 15

Обзор матча