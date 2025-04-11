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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
10.04.2025 22:00 – FT 0 : 0
Атлетик Бильбао
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Лига конференций
11 апреля 2025, 03:20 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:25
38
0

Рейнджерс – Атлетик – 0:0. Незабитый пенальти и удаление. Обзор матча

Судьбу победителя команды будут определять в Бильбао

11 апреля 2025, 03:20 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:25
38
0
Рейнджерс – Атлетик – 0:0. Незабитый пенальти и удаление. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретились «Рейджерс» и «Атлетик Бильбао».

Хозяева поля уже на 15-й минуте остались в меньшинстве, поэтому пришлось играть от защиты.

Во втором тайме игроки «Рейнджерс» подсели. На 82-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота шотландцев, который импанцы не забили.

Лига Европы. 1/4 финала

Рейнджерс – Атлетик Бильбао – 0:0

Удаление: Проппер, 15

Обзор матча

События матча

13’
Робин Проппер (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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