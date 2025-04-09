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Кубок Украины
09 апреля 2025, 11:14 |
605
0

Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка

Команды сыграют полуфинальный матч Кубка Украины во Львове

09 апреля 2025, 11:14 |
605
0
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
ФК Буковина

Полуфинальный матч Кубка Украины между «Динамо» и «Буковиной» состоится во Львове. Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что клуб из Черновцов хотел провести матч в Тернополе.

По информации источника, руководство киевского клуба уговорило представителей «Буковины» провести матч именно во Львове. После полуфинального матча Кубка Украины киевляне сыграют матч УПЛ против донецкого «Шахтера», который тоже пройдет во Львове.

Шахтер примет Динамо на «Арене Львов» 27 апреля. Расстояние между донецким и киевским коллективом в УПЛ составляет 10 зачетных баллов. Матч Буковина – Динамо запланировано на 23 апреля. Старт встречи в 16:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что у капитана Динамо заканчивается контракт. Клуб сохраняет покой.

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Буковина - Динамо Динамо Киев Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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