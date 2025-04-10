Бенфика без Трубина в полуфинале Кубка разгромила команду 4-го дивизиона
В первом полуфинальном матче Орлы отгрузили соперникам 5 мячей
«Бенфика» разгромно выиграла первый матч 1/2 финала Кубка Португалии.
«Орлы» отгрузили 5 мячей в ворота команды 4-го дивизиона «Тирсенсе» (5:0). Матч прошел в городе Барселос.
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Украинский голкипер Анатолий Трубин весь матч оставался в резерве Орлов.
Ответная игра запланирована на 22/24 апреля в Лиссабоне.
В другом полуфинальном противостоянии Кубка играют Спортинг и Риу Аве (2:0 в первом матче).
Кубок Португалии
1/2 финала. Первый матч. 9 апреля
Тирсенсе – Бенфика – 0:5
Голы: Жоау Педру, 16 (автогол), Жоау Регу, 26, Престианни, 67, Кабрал, 72, Шельдеруп, 84
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