Бенфика без Трубина в полуфинале Кубка разгромила команду 4-го дивизиона

«Бенфика» разгромно выиграла первый матч 1/2 финала Кубка Португалии.

«Орлы» отгрузили 5 мячей в ворота команды 4-го дивизиона «Тирсенсе» (5:0). Матч прошел в городе Барселос.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин весь матч оставался в резерве Орлов.

Ответная игра запланирована на 22/24 апреля в Лиссабоне.

В другом полуфинальном противостоянии Кубка играют Спортинг и Риу Аве (2:0 в первом матче).

Кубок Португалии

1/2 финала. Первый матч. 9 апреля

Тирсенсе – Бенфика – 0:5

Голы: Жоау Педру, 16 (автогол), Жоау Регу, 26, Престианни, 67, Кабрал, 72, Шельдеруп, 84