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Кубок Португалии
Тирсенсе
09.04.2025 22:45 - : -
Бенфика
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Португалия
09 апреля 2025, 14:13 | Обновлено 09 апреля 2025, 14:16
59
0

Тирсенсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Португалии

Поединок состоится 9 апреля в 22:45 по Киеву

09 апреля 2025, 14:13 | Обновлено 09 апреля 2025, 14:16
59
0
Тирсенсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

9 апреля на «Сидаде-де-Барселуш» пройдет первый матч 1/2 финала кубка Португалии, в котором Тирсенсе встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Тирсенсе

Команда в свое время, в 90-е годы прошлого века, играла в Примейре. И даже на пике была восьмой - тогда буквально одной победы не хватило, чтобы квалифицироваться в еврокубки. Но очень быстро пошел резкий регресс, и приходилось играть в полулюбительских, зачастую региональных турнирах. Сейчас это четвертый дивизион, и в своей группе уже нет шансов побороться за повышение.

Зато в кубке сейчас аутсайдер переживает настоящую сказку. Прошли уже пять соперников, правда, нельзя не отметить, как же везло со жребием. Пришлось справиться с Виейрой, Калдашем, Бриту, Ребордозой, а в четвертьфинале, в феврале, оформили 2:0 с У Элваш, таким же выскочкой-ноунеймом, что забрался так высоко. Но уже это гарантировало и приезд гранда в гости, и поездку в Лиссабон на культовую арену соперника.

Бенфика

Клуб просто несравнимо статуснее своего соперника. Только в 2023-м году он становился в очередной раз чемпионом страны. Правда, в следующий сезон закончился тем, что гонку за первое место все-таки проиграли соседу, Спортингу.

Дуэль с этим врагом продолжается и сейчас. Именно Спортинг обыграли в финале другого турнира, Кубка Лиги - правда, там дело дошло до пенальти. Не менее упорной будет и борьба за итоговое первое место в Примейре - от остальных клубов уже получилось оторваться. Но, конечно, и от кубка Бруну Лаже со своими подопечными не откажутся. Им, кстати, в 1/2 финала путь был куда сложнее. После разминки с Певидемом получилось последовательно выбить Эштрелу Амадуру, Фаренсе и, в 1/4 финала, Брагу - там единственный гол записал себе в актив главный нынешний бомбардир коллектива, Павлидис.

Статистика личных встреч

Как минимум, в последнее время, в этом веке, клубы не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут какой-то интриги. Гранд должен выиграть с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Тирсенсе
9 апреля 2025 -
22:45
Бенфика
Фора Бенфики (-2.5) 1.63 Сделать ставку

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Бенфика Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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