Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Трубин? Объявлен состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии
Кубок Португалии
Тирсенсе
09.04.2025 22:45 – перерыв 0 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
09 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 09 апреля 2025, 22:40
552
1

Сыграет ли Трубин? Объявлен состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии

Украинский голкипер не включен в стартовые 11 игроков на матч с Тирсенсе

09 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 09 апреля 2025, 22:40
552
1
Сыграет ли Трубин? Объявлен состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии
ФК Бенфика

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка Португалии.

«Орлы» сыграют против команды 4-го дивизиона «Тирсенсе», матч пройдет в городе Барселос.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча начнется 9 апреля в 22:45 по киевскому времени, ответная игра запланирована на 22/24 апреля.

В другом полуфинальном противостоянии Кубка играют Спортинг и Риу Аве (2:0 в первом матче).

Сыграет ли Трубин? Объявлен состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии

По теме:
Тирсенсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Португалии
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Кубок Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Футбол | 09 апреля 2025, 08:37 10
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом

В черный список королевского клуба попали Винисиус Жуниор, Давид Алаба и Карло Анчелотти

Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Бокс | 09 апреля 2025, 04:09 2
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер

Александр хочет попробовать себя в ММА

Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на турнире в Испании
Теннис | 09.04.2025, 16:55
Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на турнире в Испании
Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на турнире в Испании
ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
Футбол | 09.04.2025, 23:13
ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 07:47
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
И без Трубина должны выиграть..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
08.04.2025, 23:59 72
Футбол
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
07.04.2025, 20:23
Другие виды
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
09.04.2025, 09:07 1
Футбол
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
07.04.2025, 23:50 2
Бокс
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
08.04.2025, 07:59 5
Футбол
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем