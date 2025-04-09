Сыграет ли Трубин? Объявлен состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии
Украинский голкипер не включен в стартовые 11 игроков на матч с Тирсенсе
Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка Португалии.
«Орлы» сыграют против команды 4-го дивизиона «Тирсенсе», матч пройдет в городе Барселос.
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Первая встреча начнется 9 апреля в 22:45 по киевскому времени, ответная игра запланирована на 22/24 апреля.
В другом полуфинальном противостоянии Кубка играют Спортинг и Риу Аве (2:0 в первом матче).
Сыграет ли Трубин? Объявлен состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии
The 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 is out! 📋#FCTSLB • #PortugueseCup pic.twitter.com/who34mcdiJ— SL Benfica (@slbenfica_en) April 9, 2025
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