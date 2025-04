Сыграет ли Трубин? Объявлен состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка Португалии.

«Орлы» сыграют против команды 4-го дивизиона «Тирсенсе», матч пройдет в городе Барселос.

Первая встреча начнется 9 апреля в 22:45 по киевскому времени, ответная игра запланирована на 22/24 апреля.

В другом полуфинальном противостоянии Кубка играют Спортинг и Риу Аве (2:0 в первом матче).

