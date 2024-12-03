Будет ли играть Степанов? Бавария и Байер объявили составы на кубковый матч

3 декабря в 21:45 по киевскому времени начнётся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» (Мюнхен) и «Байером» (Леверкузен).

Главные тренеры команд объявили стартовые составы.

Украинский нападающий Артём Степанов включён в заявку на матч, но начнёт игру на скамейке запасных.

«Бавария»: Нойер, Горетцка, Дэвис, Коман, Ким Мин Джэ, Киммих, Лаймер, Мусиала, Олисе, Сане, Упамекано.

«Байер»: Коварж, Андрих, Вирц, Гримальдо, Джака, Мукиеле, Паласиос, Та, Тапсоба, Фримпонг, Инкапиэ.