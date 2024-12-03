Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли играть Степанов? Бавария и Байер объявили составы на кубковый матч
Германия
03 декабря 2024, 20:58 |
217
0

Будет ли играть Степанов? Бавария и Байер объявили составы на кубковый матч

3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии встретятся сильнейшие команды Бундеслиги

03 декабря 2024, 20:58 |
217
0
Будет ли играть Степанов? Бавария и Байер объявили составы на кубковый матч
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 21:45 по киевскому времени начнётся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» (Мюнхен) и «Байером» (Леверкузен).

Главные тренеры команд объявили стартовые составы.

Украинский нападающий Артём Степанов включён в заявку на матч, но начнёт игру на скамейке запасных.

«Бавария»: Нойер, Горетцка, Дэвис, Коман, Ким Мин Джэ, Киммих, Лаймер, Мусиала, Олисе, Сане, Упамекано.

«Байер»: Коварж, Андрих, Вирц, Гримальдо, Джака, Мукиеле, Паласиос, Та, Тапсоба, Фримпонг, Инкапиэ.

По теме:
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Тренер сборной Украины сравнил украинского нападающего с Холандом
Бавария Леверкузен Кубок Германии по футболу Артем Степанов стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
Футбол | 03 декабря 2024, 00:10 7
ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке

Артем провел всего 62 минуты поединка против Аталанты, волки проиграли со счетом 0:2

Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер
Футбол | 03 декабря 2024, 20:26 0
Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер
Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер

Мадридцы нацелились на Хуго Ларссона

Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 03.12.2024, 00:01
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Футбол | 03.12.2024, 13:03
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Бокс | 03.12.2024, 02:15
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.12.2024, 07:50
Бокс
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
01.12.2024, 19:32 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
01.12.2024, 19:57 407
Футбол
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
02.12.2024, 03:26 4
Бокс
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем